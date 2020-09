Le secteur du tourisme acadien de l’Î.-P.-É. se prépare déjà pour la saison estivale 2021

À écouter : Un Forum touristique acadien à Summerside

La saison touristique 2020 de l’Île-du-Prince-Édouard touche déjà à sa fin et la COVID-19 a laissé des traces sur une industrie qui va devoir se relever.

La saison n’a pas été merveilleuse et on s’y attendait , indique Noëlla Richard, gestionnaire de projet Musée acadien de l’Î.-P.-É.

On pourrait dire qu’il n’y en a pas eu , ajoute même Marcel Bernard, président de l’Association touristique Évangéline. Je pense que l’on a opéré à 15 % ou moins. Donc à 15 %, ce n’est pas une saison.

Marcel Bernard, le président de l'Association touristique Évangéline. Photo : Radio-Canada

Malgré tout, l’année 2020 n’est pas complètement à jeter à la poubelle pour certains participants.

D’une façon, c’était aussi un cadeau, cela nous donne vraiment la chance de respirer et de vraiment voir, OK, où est-ce que l’on s’en va maintenant et qu’est-ce que l’on peut offrir de différent , estime Noëlla Richard.

Des pistes de réflexions

Les questions étaient nombreuses samedi matin au village musical acadien, lieu du forum.

Line Morin, présidente du lieu historique national de Roma, a mentionné l’importance de rejoindre la clientèle de 24 à 45 ans. Comment fait-on pour aller chercher ces gens-là ?

Des participants du forum de L’Association touristique Évangéline, qui a eu lieu le 26 septembre 2020. Photo : Radio-Canada

De nombreuses autres pistes de réflexion ont été abordées lors du forum, comme l’importance d’une meilleure collaboration, d’un meilleur réseautage, ainsi que le développement du numérique.

Il y a un mouvement d’expansion, il y a un mouvement d’inclusion, la discussion est maintenant à la largeur de l’île. Line Morin, présidente du lieu historique national de Roma.

Marcel Bernard a déclaré que l’Association touristique Évangéline était très intéressée de continuer la promotion du produit touristique acadien, et même d’en développer davantage .

Une année charnière

L’année 2021 s’annonce comme une année charnière pour le tourisme francophone et acadien dans la province.

Deux ans après que le Congrès mondial acadien qui a permis au secteur de battre tous les records dans la région, les professionnels ne veulent pas laisser passer l’occasion de franchir un cap.

Le Congrés mondial acadien à Abram-Village, Île-du-Prince-Édouard, le 10 août 2019. Photo : Radio-Canada

On est dans le momentum, on reste dans le momentum, on est tous dans le train et puis on y va , affirme Line Morin.

On sait à quoi s’attendre pour 2021, donc on a le temps pour se préparer. Marcel Bernard, président de l’Association touristique Évangéline.

Déterminée à faire bouger les choses, l’Association touristique Évangéline annoncera très prochainement les orientations destinées à redynamiser le tourisme acadien à l’Île-du-Prince-Édouard.

D’après le reportage de Julien Lecacheur.