Le Bureau des enquêtes indépendantes enquête sur présumé décès à Amos

Les recherches retrouver l'homme se poursuivent encore. L'enquête du BEI a notamment pour but de confirmer les renseignements reçus.

Selon les informations obtenues par le BEI jusqu'à maintenant, un propriétaire de commerce à Amos aurait demandé l'aide des policiers vers 1h15 du matin parce qu'un homme aurait commencé à endommager le bâtiment, armé d'une barre de fer.

Une fois sur place, les policiers auraient vu l'homme et ce dernier se serait enfui à pied. Par la suite, un des policiers l'aurait poursuivit et aurait vu l'homme sauter dans la river Harricana. Les policiers auraient essayé de lui venir en aide, mais l'homme les aurait ignorés et aurait continué à fuir. Quelques instants après, les policiers auraient aperçu l'homme disparaître dans les eaux de la rivière Harricana.

Cinq enquêteurs doivent se pencher sur cette affaire.

Le BEI demande à toute personne qui aurait été témoin de l'événement de se rendre au site web www.bei.gouv.qc.ca pour fournir des renseignements.

Plus de détails suivront.