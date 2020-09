Des centaines de manifestants rassemblés à Trois-Rivières contre les mesures sanitaires

La plupart des manifestants demandent plus de transparence de la part du gouvernement et estiment que la gravité de la pandémie de COVID-19 est surestimée par les autorités.

D’une même voix, ils réclament l’abolition des règles sanitaires.

On prône la responsabilisation des individus et non pas l’infantilisation. Autrement dit, aider les gens à comprendre comment se protéger eux-mêmes plutôt que de demander à tout le monde de protéger les gens comme si c’était des enfants , explique la co-organisatrice de la manifestation.

Parsemées dans la foule, les pancartes affichaient toutes sortes de revendications : Non à la dictature ou encore Trump 2020 en soutien au président américain.

Cette manifestation s’inscrit dans Les manifs du samedi ,un mouvement qui manifeste chaque semaine dans plusieurs villes du Québec.

Contre-manifestation

D'autres personnes, moins d'une dizaine, ont choisi de faire un pied de nez à cette manifestation en organisant un bref rassemblement au parc Champlain.

Ils déplorent le fait que des figures de proue du mouvement anti-masques se soient déplacées à Trois-Rivières et qu'ils ne respectent pas les mesures de distanciation.

Un contre-manifestant au Parc Champlain à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

La police de Trois-Rivières, elle, assure n’avoir remis aucun constat d’infraction tout en indiquant que sa priorité a surtout été d’éviter tout débordement.

D’après les informations de Catherine Bouchard