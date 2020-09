« On fonctionne à 1 % de nos capacités »

Vous savez, dit-il au bout du fil, le tourisme international était à son plus fort, avant qu’on tombe en pandémie.

Le 13 mars dernier, il a écouté comme tout le monde le fameux point de presse de François Legault et il a mis son entreprise sur pause.

Mais, contrairement à d’autres secteurs d’activités comme la restauration ou le commerce de détail – où il y a quand même eu une bonne reprise cet été –, son secteur à lui n’a jamais repris .

Dans ma flotte de 45 véhicules, il y a peut-être un véhicule de temps en temps qui sort. Stéphane Lefebvre, propriétaire, Groupe Autocar Jeannois

On n'a aucune liquidité, aucun revenu qui rentre , ajoute Stéphane Lefebvre, qui préside aussi la Fédération des transporteurs par autobus du Québec. Les voyages scolaires et le transport des équipes de sport qui auraient pu assurer des rentrées d’argent minimales ont également été annulés à cause de la COVID-19.

Même quand les autocars ne roulent pas, il faut les entretenir. Des coûts qui s'élèvent à au moins 3000$ par mois par véhicule. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Le problème, c’est que, pendant ce temps-là, les coûts fixes, eux, restent substantiels. Stéphane a mis à pied 90 % de ses conducteurs, mais il doit dépenser des milliers de dollars par semaine pour entretenir ses autocars.

Juste entretenir un véhicule, c’est au minimum entre 3000 et 4000 $ par mois. [...] L’autocar brise presque plus quand il ne bouge pas.

Un coup de pouce de 16 millions

La Fédération des transporteurs par autobus demande, dans une lettre dont Radio-Canada a obtenu copie, 16 millions de dollars au gouvernement fédéral pour aider les 160 compagnies qu’elle représente à payer leurs coûts fixes.

Comme l’ensemble des entreprises canadiennes, on a eu accès à des subventions salariales [...]. Mais là, on a besoin d’une aide spécifique à notre secteur d’activité. Un peu comme l’aide au loyer que les commerçants ont obtenue, précise-t-il.

Stéphane Lefebvre dans son bureau à Alma. Il est conscient que la proximité qui règne dans un autobus rempli de passagers est incompatible avec la COVID-19, mais il veut que son industrie existe encore quand les activités touristiques pourront reprendre. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Si les transporteurs ne reçoivent pas de coup de pouce, Stéphane croit que plusieurs ne passeront pas à travers l’hiver : La crainte, c’est qu’on ait des entreprises qui disparaissent, des entreprises qui sont rattachées à des régions un peu partout au Québec. Environ 4000 emplois directs sont menacés.

Secteur touristique en difficulté

À l’Association hôtelière de la région de Québec, la directrice générale Marjolaine de Sa appuie la demande des compagnies d’autocars. Normalement, 25 % de notre clientèle dans nos hôtels vient du transport nolisé par autobus. C’est très important pour nous.

Le secteur touristique, qui représente 2 % du PIBproduit intérieur brut au pays, a été durement touché depuis le début de la pandémie. Au début de l’été, l’organisme Destination Canada prédisait de 27 à 48 milliards de dollars de pertes pour l’ensemble du milieu. Rien que pour le transport nolisé par autocar, c’est 240 millions de dollars qui se sont envolés.

Du plexiglas a été installé autour des sièges pour mieux protéger les passagers contre la COVID-19. À l'heure actuelle, quand les autocars transportent des travailleurs, ils ont droit d'être remplis jusqu'à 50%. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

On ne se le cachera pas : on pense que la reprise touristique complète, ce sera peut-être plus dans 3-4-5 ans. Marjolaine de Sa, directrice générale, Association hôtelière de la région de Québec

Par contre, ajoute-t-elle, c’est important que les entreprises touristiques soient encore là quand les frontières seront rouvertes. Sinon, on ne pourra pas compétitionner avec le reste du monde .

Un autocar coûte entre 700 000 et 1 million de dollars , précise-t-elle. Si les entrepreneurs font faillite, ils ne pourront pas s’acheter une nouvelle flotte d’autobus en claquant des doigts.

Une industrie durement touchée, reconnaît le ministère

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, n’était pas disponible pour nous accorder une entrevue. Par courriel, il reconnaît que le transport urbain par autocar a été lourdement touché par la pandémie et dit vouloir continuer ses discussions avec ses homologues des provinces afin de trouver des solutions .

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau. La Fédération des transporteurs par autobus doit également bientôt rencontrer la ministre québécoise du tourisme, Caroline Proulx. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Dans le discours du Trône plus tôt cette semaine, le gouvernement Trudeau s’est d’ailleurs engagé à mettre en place des mesures d’aide pour les industries les plus durement touchées, notamment l’industrie du voyage et du tourisme .

Des mots qui encouragent Stéphane Lefebvre, de la Fédération des transporteurs par autobus, même s’il attend surtout des mesures concrètes : On veut être certain que cette aide ne tombe pas à côté de nous.