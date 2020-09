Éclosion à la résidence privée L'Initial : maintenant 10 personnes infectées

Ils sont tous sur l’étage de l’unité des soins, sont asymptomatiques et se portent bien, selon la direction de la résidence. L’étage complet est en ce moment en confinement.

Tous les résidents et les employés de cet étage ont maintenant été testés à deux reprises pour s’assurer que l’éclosion est sous contrôle. Les visites sur cet étage sont toujours interdites et les déplacements des employés sont restreints.

L’entièreté de la résidence reste en zone verte, puisque ce sont des gens qui sont sur l’unité des soins, il n’y a aucun cas positif dans l’unité autonome , affirme le directeur général de la résidence, Olivier Picard. Les visites aux logements des résidents autonomes sont toujours permises.

Emmanuel Marcotte ne s'inquiète pas de l'éclosion de COVID-19 à la résidence L'Initial puis que l'unité automne qu'il habite est isolée de l'unité des soins où se trouvent les personnes ayant le coronavirus. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

On se sent très en sécurité, parce que c’est isolé, il n’y a pas de contact direct entre nous et le deuxième étage où on a les cas , affirme Emmanuel Marcotte, un résident de l’unité autonome. La résidence L’Initial compte 407 résidents, dont une vingtaine à l'unité des soins.

L’Outaouais a enregistré 21 nouveaux cas de la COVID-19 au cours des 24 dernières heures, pour un total de 1251 cas depuis le début de la crise dans la région. De ce total, 1040 personnes sont maintenant rétablies.