Sauvons MEC tentera d'obtenir un délai pour soumettre une contre-proposition

On considère que le conseil d’administration [de MECMountain Equipment Co-op ] n’a pas envisagé les options de refinancement à l’intérieur du modèle coopératif , affirme la porte-parole francophone du groupe Sauvons MEC, Marie-Hélène Viau.

On va essayer de convaincre le tribunal qu’il y a suffisamment d’intérêt pour garder MECMountain Equipment Co-op au Canada et à ce qu’elle demeure une coopérative , explique-t-elle à propos de la stratégie pour l’audience de lundi. L’ampleur de la mobilisation, pour nous, le démontre , soutient-elle.

Les membres de MECMountain Equipment Co-op qui souhaitent maintenir le modèle coopératif ont notamment reçu le soutien de l’Alliance Coopérative Internationale  (Nouvelle fenêtre) , et la transaction a été dénoncée par Coopératives et mutuelles Canada et par l’association des coopératives de la Colombie-Britannique.

Une pétition réclamant l’annulation de la transaction a récolté plus de 130 000 signatures, et une initiative de sociofinancement lancée sur la plateforme GoFundMe pour éponger les frais de la bataille juridique a engrangé plus de 100 000 $ au moment d’écrire ces lignes.

Agir sur plusieurs fronts

Sauvons MECMountain Equipment Co-op s’est vu reconnaître le statut de représentant des plus de cinq millions de membres de la plus grande coopérative de vente au détail du Canada, jeudi, selon Mme Viau. C’était déterminant pour la suite des choses, dit-elle.

En fin de journée vendredi, le regroupement a mis en ligne une lettre adressée aux principaux créanciers de MEC, dont les banques RBC, TD et CIBC. Les membres de la coopérative sont invités à l’envoyer massivement afin de convaincre ces institutions financières d’accorder deux semaines de délais à MECMountain Equipment Co-op pour que les membres développent une contre-proposition.

On croit qu’on est capable de mettre sur pied une contre-proposition solide qui va permettre de régler la situation d’endettement et d’insolvabilité de MECMountain Equipment Co-op sans avoir recours à la privatisation et encore moins à la vente à des intérêts étrangers , estime Marie-Hélène Viau.

Ils ont cependant besoin de temps, et d’informations. On va également demander à se voir accorder du temps pour accéder aux données financières et opérationnelles que MECMountain Equipment Co-op a gardé derrière des accords de confidentialité avec les acheteurs potentiels , explique Mme Viau.

Pour une juste chance

Marie-Hélène Viau, qui vit à Montréal, est membre de MECMountain Equipment Co-op depuis l’arrivée de la coopérative au Québec. Je suis une grande adepte de plein air et MECMountain Equipment Co-op a joué un rôle très important dans ma vie , confie-t-elle.

Mme Viau a aidé à mettre sur pied des coopératives lorsqu’elle travaillait dans le secteur du développement régional. Donc pour moi, le modèle coopératif reste un modèle important à préserver , soutient-elle.

Ce modèle est si important qu’elle a décidé de mettre ses activités professionnelles en veille pour se concentrer sur la mobilisation. Étant donné que le délai est très court, ça valait la peine de s’engager , juge celle qui est actuellement chargée de projet à son compte.

Lorsqu’elle a appris la nouvelle de la vente de MECMountain Equipment Co-op , Mme Viau était d’abord en colère envers le conseil d’administration pour avoir géré la situation financière difficile de la coopérative derrière des portes closes. Elle déplore que les membres n’aient pas été consultés.