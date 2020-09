136 500 $ pour des projets dans des communautés francophones du Manitoba

Le Fonds de développement économique francophone de l’Ouest canadien (FDÉFO), un nouveau programme national de financement triennal, a validé, le 21 septembre, un financement de 463 500 $ pour 17 projets dont trois au Manitoba. Le musée Saint-Joseph, celui de Saint-Georges ainsi et le comité de développement communautaire de Sainte-Agathe vont recevoir 45 500 $ dollars chacun pour des programmes différents.

La distribution de cette aide est coordonnée par le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM).

Le processus a été accompli rapidement , avoue Erwan Bouchaud, le directeur du développement économique communautaire. Lancé en juillet dernier, le FDÉFOFonds de développement économique francophone de l’Ouest canadien est un fonds de 2,1 millions de dollars pour aider les projets de l’Ouest francophone à surmonter la pandémie de COVID-19.

Le CDEMConseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba a ainsi eu un peu plus d’un mois pour analyser plusieurs projets et en choisir trois.

Pour Erwan Bouchaud, il était important de choisir des projets déjà avancés qui pouvaient être effectués sur le court terme , car les fonds doivent être utilisés avant le 31 mars 2021.

Tous ces projets avaient déjà des partenaires et ils leur manquaient ce dernier coup de pouce pour commencer les travaux. Erwan Bouchaud, directeur du développement économique communautaire du CDEM Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba

Les projets retenus pour être financés par le FDÉFO Fonds de développement économique francophone de l’Ouest canadien Musée Saint-Joseph : projet de sentier pour permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter des installations dans le village historique du musée et installation de panneaux d’interprétation à l’extérieur des édifices pour permettre aux visiteurs d’avoir de l’information même en cas de fermeture du musée. Musée Saint-Georges : financement d’un système de contrôle de l’air pour la conservation des artéfacts. Comité de développement communautaire de Sainte-Agathe : construction d’une rampe pour la mise à l’eau des bateaux et développement d’activités récréatives et touristiques estivales (kayak, canoë etc) et hivernales (ski de fond).

Un financement important pour la francophonie de l’Ouest

Pour Camille Fisette-Mulaire, la directrice générale du Musée Saint-Joseph, à environ 100 km au sud de Winnipeg, l’aide apportée par ce fonds est précieuse.

Grâce à ce premier versement, l’établissement va notamment pouvoir embaucher une entreprise d’architecture pour mener à bien un projet de sentier pour permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter des installations dans le village historique du musée.

Ça va nous aider à prendre un pas d’avance pour être à un niveau plus professionnel et être plus commercialisable , explique Camille Fisette-Mulaire.

Elle ajoute que plusieurs musées ont fermé leurs portes au Manitoba rural et, selon elle, une telle aide est cruciale pour souligner le rôle important des communautés rurales dans le développement de la province et de l’Ouest francophone .

Il y a beaucoup de notre patrimoine qui a été écarté alors avec ce financement-là on veut mettre l’importance sur les communautés de la région et du Manitoba francophone. Camille Fisette-Mulaire, directrice générale du Musée Saint-Joseph

Erwan Bouchaud souligne la création d'emplois générée par les différents projets. Pour nos communautés francophones, c’est un véritable atout , s’enthousiasme-t-il.

Il précise qu’un deuxième appel de projets sera effectué en novembre prochain et qu'un troisième suivra, en novembre 2021 avec, pour chaque ronde, 136 500 $ à distribuer.