Des vêtements fabriqués à Québec en vedette sur Netflix

Les vêtements de l’entreprise québécoise STEPHAN/H sont en vedette dans la série Away avec l'actrice Hilary Swank, présentée sur Netflix.

L'entreprise, qui existe depuis huit ans, développe des vêtements techniques pour des pilotes d'hélicoptères qui répondent à certaines normes, dont la résistance au feu. La série Away se déroule en grande partie dans l'espace.

Je pense que c'est un heureux hasard. Ils ont repéré les styles sur internet. Ils recherchaient des uniformes techniques pour la série Away. Ils ont vraiment accroché sur notre design, sur le style , explique Marie Turgeon, vice-présidente développement des affaires et marketing de STÉPHAN/H.

Tout l'équipage de la série Away porte les uniformes conçus à Québec.

Le modèle Rotor de STEPHAN/H choisi pour la série. Photo : Radio-Canada / STEPHAN/H

Tout est fait ici à Québec! Marie Turgeon, vice-présidente développement des affaires et marketing de STÉPHAN/H

Marie Turgeon, vice-présidente développement des affaires et marketing de STÉPHAN/H Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

L'entreprise de Québec collabore sur des projets d'envergure qui verront le jour dans les prochaines années, comme Godzilla vs Kong et The Matrix.