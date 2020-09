COVID-19 : Quatre restaurants de Toronto fermés par la santé publique

Trois restaurants du centre-ville de Toronto doivent fermer leurs portes jusqu’à nouvel ordre parce qu’ils ne respectent pas les mesures sanitaires imposées dans le but de restreindre la propagation de la COVID-19.

C’est ce qu’a annoncé Santé publique Toronto, samedi. Dans un communiqué de presse celle-ci explique que ces trois restaurants doivent fermer :

MARBL, 455 King St. W.

King Taps, 100 King St. W.

Casa Mezcal, 291 King St. W.

Un quatrième établissement sera également contraint de fermer. La direction de la santé publique attend d’avoir pu communiquer avec ses gérants avant d’en informer le public.

Ces établissements n'ont pas pris les mesures nécessaires pour protéger suffisamment le public et les employés de la propagation du COVID-19 , peut-on lire dans le communiqué.

Selon la direction de la santé publique, des personnes infectées par la COVID-19 travaillent dans plus d'un de ces restaurants.

Une entreprise en particulier servait des plats sous forme de buffet, ce qui est interdit par la réglementation provinciale. Une autre entreprise a entravé l'enquête, selon le communiqué.

Il a également été constaté que des membres du personnel travaillaient alors qu’ils présentaient des symptômes. [Ils auraient] été contraints de travailler malgré [ces symptômes] , indique le communiqué.

J'espère que cette application [de la loi] garantira que nous protégeons les employés et les clients. Heureusement, la grande majorité des résidents et des entreprises de notre ville font ce qu'il faut et suivent les conseils de santé publique. Nous avons besoin de cette coopération pour (...) vaincre ce virus , a déclaré le maire de Toronto, John Tory, par voie de communiqué, samedi.