COVID-19 : L'Ontario rapporte 435 nouveaux cas et bat de nouveau un record de dépistage

Un record qui survient alors que depuis vendredi, des tests sont disponibles en pharmacie, et les critères pour pouvoir passer un tests ont été modifiés : les gens qui sont asymptomatiques et qui n'ont aucun motif de croire qu'ils sont atteints de la maladie ne peuvent désormais plus subir de tests de dépistage.

Par ailleurs, la progression du virus se poursuit et ne ralentit pas. Le bilan des autorités fait état de 435 nouveaux cas de COVID-19 samedi matin, portant le total des infections recensées dans la province à 49 340 depuis le début de l’épidémie.

La majorité des infections nouvellement confirmées sont concentrées dans trois bureaux de santé publique, à savoir Toronto, la région de Peel et Ottawa, qui rapportent respectivement 131, 110 et 45 cas supplémentaires.

La tranche d’âge la plus touchées reste celle des 20-39 ans. Comme le souligne sur son compte Twitter la ministre de la Santé Christine Elliott, 64% des nouveaux cas recensés concernent des personnes de moins de 40 ans.

Avec 338 nouveaux guéris, la province affiche toutefois sa plus forte progression de guérison depuis le 17 juin. Ce chiffre reste cependant en dessous de celui des nouveaux malades, confirmant une hausse des cas actifs pour une 23e journée consécutive.

Le 13 août, l’Ontario comptait 891 cas actifs connus sur son territoire. D’après les données rapportés samedi matin, ce chiffre est désormais de 3996.

Le nombre d’hospitalisations en cours a également repassé la barre des 100, et l’Ontario rapporte 28 patients atteints de la COVID-19 présentement admis en soins intensifs, dont 12 sous respirateurs.

Ces trois indicateurs ont doublé au cours des deux dernières semaines.