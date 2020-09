Manifestation à Halifax en appui aux pêcheurs autochtones

Un rassemblement en solidarité avec les pêcheurs autochtones et leur droit issus des traités a lieu à Halifax, en Nouvelle-Écosse samedi.

Cette manifestation est organisée en réponse aux pêcheurs autochtones actuellement en plein conflit avec des pêcheurs de homards non autochtones à Saulnierville, en Nouvelle-Écosse.

Parmi les orateurs présents figurent Dorene Bernard, grand-mère et marcheuse des eaux de la bande Sipekne'katik, et Michelle Paul, protectrice de l’eau des Micmaques et spécialiste des traités.

Des manifestants lors du rassemblement à Halifax du 26 septembre 2020. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hugues

La ministre des Pêches et des Océans, Bernadette Jordan, n’a pas réussi à apaiser les tensions avec des messages contradictoires sur la légalité de la pêche micmaque , peut-on lire sur la page Facebook de l’événement.

Une manifestation à Halifax, le 26 septembre 2020, en appui aux pêcheurs autochtones. Photo : Radio-Canada / Serge Clavet