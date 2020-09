COVID-19 : Québec octroie 85 millions $ supplémentaires pour les écoles

Un premier montant de 25 millions de dollars sera consacré à la formation et à l'embauche de personnel dans les écoles pour bonifier l'encadrement des élèves dans le respect des mesures sanitaires , explique le ministère de l'Éducation dans un communiqué rendu public samedi.

Les fonds serviront entre autres à l'embauche de personnel, au transport scolaire et à l’enseignement à distance.

Les sommes annoncées aujourd'hui font suite à diverses demandes exprimées par nos partenaires du réseau scolaire. Elles permettront de soutenir plus efficacement tous les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, et plus particulièrement ceux qui ont accumulé du retard en raison de la pandémie.

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, dans un communiqué