Altercation sur la colline du Parlement : la sécurité sera rehaussée

Une vidéo a été mise en ligne vendredi après-midi sur la page Facebook d'un groupe qui s'oppose aux mesures sanitaires et qui demande que tous les politiciens démissionnent .

On y aperçoit un individu s'approcher de Jagmeet Singh dans une rue d'Ottawa, près du parlement. Le leader du NDPNouveau Parti démocratique déambule sans escorte, une mallette à la main.

L'homme suit le politicien et lui parle pendant deux minutes, à un mètre de distance. Un homme et une femme accompagnent l'individu et filment son intervention.

Une partie importante de la vidéo est inaudible, mais à un certain moment, on entend l'individu demander au leader du NPDNouveau Parti démocratique : Les travailleurs ne veulent rien dire pour toi? L'individu semble faire référence à l'Accord Canada—États-Unis—Mexique.

Vers la fin de l'enregistrement, l'individu demande à ses deux comparses : Est-ce que je devrais le relâcher? Il ajoute : On se reverra pour une autre danse.

La vidéo se termine lorsque Jagmeet Singh, imperturbable, arrive à l'entrée du parlement.

Juste avant la fin de l'enregistrement, l'homme qui filme la scène fait part de sa déception à l'individu, pour ne pas avoir procédé à l'arrestation du chef néodémocrate.

Des vidéos mises en ligne ces derniers jours montrent que ce même homme a également abordé le journaliste de Radio-Canada Daniel Thibeault, sur la rue Sparks, dans l'intention de procéder à une « arrestation citoyenne ». L'homme a par la suite été menotté par le Service de protection parlementaire, puis relâché par la police d'Ottawa.

La Presse canadienne l'a identifié comme étant un adepte de théories du complot.

Dans un courriel à Radio-Canada, le Service de protection parlementaire n'a pas donné plus de détails au sujet de ces incidents, citant des raisons de sécurité.

Dans un courriel adressé à CBC, la GRCGendarmerie royale du Canada dit être au courant de cette affaire et travaille en étroite collaboration avec le Service de police d'Ottawa pour déterminer s'il y a un risque de criminalité .

Les mesures de sécurité de certains politiciens devront être réévaluées, selon l'ancien agent du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) de sécurité Michel Juneau-Katsuya.

On voit plus d'incidents d'individus qui se sont radicalisés. On doit le phénomène, entre autres, aux réseaux sociaux, qui font circuler beaucoup d'information et de désinformation. Plus on va s'approcher des élections américaines, plus on va s'enfoncer dans la deuxième vague de la COVID-19, plus on risque de voir [des incidents].

Michel Juneau-Katsuya, ancien agent du SCRS