Le premier ministre libanais jette l'éponge 26 jours après sa nomination

Le Liban est de nouveau dans l’impasse. Le premier ministre désigné, Moustapha Adib, démissionne 26 jours après sa nomination. Il n’est pas parvenu à former un nouveau gouvernement dans un pays qui s’enfonce dans une grave crise économique et politique.

M. Adib en a fait l’annonce samedi après une rencontre avec le président Michel Aoun.

Je m'excuse de ne pas pouvoir poursuivre la tâche de former le gouvernement. Moustapha Adib, premier ministre démissionnaire

Les partis politiques libanais, qui s’étaient engagés à former un cabinet de mission composé de ministres compétents et indépendants dans un délai de deux semaines, n'ont toujours pas réussi à s'accorder en raison notamment de l'insistance du Hezbollah et de ses alliés du mouvement chiite Amal à obtenir le ministère des Finances.

Alors que les efforts pour former le gouvernement touchaient à leurs fins, il m'est apparu clairement que ce consensus n'existait plus, et qu'une équipe [ministérielle] selon les critères que j'ai fixés était déjà vouée à l'échec. Moustapha Adib, premier ministre démissionnaire

Mustapha Adib, ancien ambassadeur à Berlin, avait été désigné le 31 août trois semaines après l'explosion dévastatrice au port de Beyrouth le 4 août qui a fait plus de 190 morts et plus de 6500 blessés et qui a mené à la démission du gouvernement de Hassan Diab.

Aoun se veut rassurant

Cette nouvelle démission intervient plus d’un mois après les pressions du président français Emmanuel Macron sur les autorités libanaises. Il leur avait fixé la date du 15 septembre pour qu’ils s’entendent.

L'initiative lancée par le président français Emmanuel Macron est toujours en cours et bénéficie de tout mon soutien , a déclaré le président libanais, faisant référence à la feuille de route mise en place par Paris pour aider le pays à sortir de sa crise.

Le Liban vit depuis un an l'une des pires crises économiques, sociales et politiques de son histoire, marquée par une dégringolade de sa monnaie nationale, une hyperinflation et une paupérisation à grande échelle de la population.