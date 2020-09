Teara Fraser a d’abord été pilote de ligne pendant 17 ans avant de devenir, en mars 2019, la première femme autochtone a lancé une compagnie aérienne. Elle souhaite avec sa compagnie Iskwew Air -qui signifie femme en langue crie- faire une plus grande place aux femmes dans le domaine de l’aviation.

C’est ce qui a motivé la célèbre maison d’édition américaine DC Comics d’inclure Teara Fraser comme l’une des supers héroïnes dans son anthologie Wonderful Women of History qui sera publié début décembre. Un statut qu’elle partagera avec 18 autres femmes dont Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), Serena Williams, la défunte juge Ruth Bader Ginsburg et Beyoncé.

Notre vidéo journaliste Monia Blanchet l’a rencontré pour lui parler de ce projet unique.

Q: Connaissez-vous toutes les femmes qui sont mises de l’avant avec vous dans Wonderful Women of History?

Teara Fraser: Je connais plusieurs de ces personnes et ce qu’elles font puisqu’elles sont des femmes très connues, très importantes. Mais c’était vraiment une joie de découvrir les autres femmes que je connaissais moins bien et d’en apprendre sur l’extraordinaire travail qu’elles font.

Q: Aviez-vous un super héros ou super héroïne lorsque vous étiez jeune?

T.F.: Je me rappelle de Wonder Woman. La version avec Linda Carter que j’ai regardé à la télévision. Je me rappelle son engagement envers la justice. Elle était ce que Wonder Woman devait être: forte et une femme leader pour le bien du monde.

Q: Avec laquelle des autres héroïnes de l’anthologie de DC Comics aimeriez-vous passer un moment ?

T.F.: Je veux passer du temps avec AOC! (rires) à 100%. Elle est intense, radicale, elle est généreuse. Elle s'emploie à mobiliser et motiver les gens pour créer un monde meilleur. Et elle est fougueuse et intelligente et j’aimerais beaucoup passer un weekend avec AOC.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Une pilote et pionnière autochtone nouvelle héroïne de DC Comics

Q: Avez-vous déjà pensé que vous pourriez, un jour, être une super héroïne?

T.F: Je n’ai jamais imaginé que je pouvais être en vedette dans un livre de DC Comics. Un livre qui met en vedette des Wonder Women et super héroïnes, non jamais!

Q: Quels sont vos projets futurs?

T.F: Je suis entrain de faire mon doctorat en développement humain. Plus particulièrement sur le concept de l’esprit combattant que je définis comme se tenir debout fermement avec un amour profond pour ce qui compte vraiment. Je m’intéresse aussi à savoir comment on se souvient, comment on peut reconquérir, on peut mettre en pratique et intégrer ce concept d’un esprit combattant dans nos vie. Et tout ce qui peut se passer si tout le monde décide de faire la même chose.