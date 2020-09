COVID-19 : Le nombre de cas en baisse dans la région

L’Outaouais a enregistré 20 nouveaux cas de COVID-19, vendredi, au lendemain d’une journée record marquée par une progression de 36 cas.

Ces nouveaux cas rapportés portent à 1230 le nombre de personnes ayant contracté la COVID-19 en Outaouais depuis le début de la pandémie, selon les données fournies par le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais. La région demeure au niveau d’alerte orange, ce qui veut dire modérée.

L'Outaouais a enregistré 164 nouvelles infections au cours de la dernière semaine. Photo : Radio-Canada

41 nouvelles infections à Ottawa

Du côté de la Ville d’Ottawa, la progression du nombre de personnes infectées a également chuté, vendredi, alors qu’on dénombre 41 nouveaux cas, selon Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ).

Il s’agit d’un important ralentissement de propagation pour Ottawa qui signalait la veille 82 infections à la COVID-19 sur son territoire. Depuis le début de la pandémie, 3960 cas de COVID-19 ont été confirmés à Ottawa et 280 décès sont survenus.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) compte maintenant 253 cas de coronavirus. Douze décès sont survenus depuis le début de la pandémie.

Les bars devront fermer à minuit en Ontario

Par ailleurs, l’Ontario a annoncé de nouvelles mesures restrictives. Les bars devront fermer à minuit et il sera interdit pour un établissement de vendre de l’alcool après 23 h, et ce, dès samedi.

Interrogé sur la question, le maire d’Ottawa Jim Watson s’est dit en faveur des directives imposées par la province compte tenu des nouveaux cas enregistrés récemment, même si c’est une autre tuile qui tombe sur les restaurateurs et tenanciers de bars d’Ottawa.

C’est encore un défi pour les petites entreprises, mais malheureusement, on voit les chiffres chaque matin et on ne va pas vers une direction positive en termes de nouveaux cas enregistrés de COVID-19. C’est important de continuer de respecter les directives imposées par la province et la Ville d’Ottawa , a indiqué Jim Watson.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

J’espère qu’on va voir des réductions [du nombre de nouveaux cas de COVID-19 ] au cours des prochaines semaines et peut-être que ce sera alors l’occasion de rouvrir les restaurants , a ajouté le maire d’Ottawa.

Au Québec, les nouvelles mesures imposées cette semaine par le gouvernement Legault pour les zones orange, comme c’est le cas de l’Outaouais, prévoient la fermeture des bars à minuit et interdisent la vente d’alcool après 23 h.