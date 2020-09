Magali Picard s’explique sur les raisons de sa démission de l’AFPC

Elle explique que ses projets de retraite ont été devancés par un événement bouleversant:

Depuis le début septembre, mon mari et moi devons faire face à une tragédie avec un membre proche de sa famille, donc de ma famille. C'est extrêmement éprouvant pour notre vie de famille, de couple. Alors on a accentué cette décision-là, cette prise de décision là de me voir partir à la retraite.

Magali Picard a démissionné de son poste à l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada le 16 septembre et envoyé sa lettre de démission jeudi au Gouvernement du Canada, où elle détenait toujours un poste.

Sa démission de l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada est survenue une semaine après le départ d'un autre haut dirigeant de l'organisme en raison d'allégations de racisme anti-Noirs.

CBC a obtenu un courriel envoyé le 9 septembre par Amarkai Laryea, directeur par intérim de la direction de la représentation et des services juridiques à l' AFPCAlliance de la fonction publique du Canada . M. Laryea explique sa décision de se retirer de la direction et de reprendre son emploi d'origine au syndicat.

Il a dit avoir été approché par Mme Picard et le président national de l' AFPCAlliance de la fonction publique du Canada , Chris Aylward, soulevant des inquiétudes au sujet d'un article qu'il a écrit pour un bulletin interne.

M. Laryea a déclaré que l'article parlait de microagressions subies à l'AFPC.

Au cours de cette discussion, Magali m'a dit : je vous parle en tant que directeur, pas en tant que Noir, a écrit M. Laryea.

En entrevue à Radio-Canada, Magali Picard reconnaît que son départ arrive à un moment difficile. En même temps, à l' AFPCAlliance de la fonction publique du Canada , il y a une situation qui n'est pas facile. Il est arrivé un événement extrêmement malheureux et si je pouvais revenir dans le temps je (le) ferais.

Ça se passe dans ma vie de travailleuse et en même temps on apprend, dans ma vie personnelle, qu'on doit faire face à une tragédie pour laquelle on n'est pas du tout outillés, mon mari et moi, pour faire face. C'est ce qui a pris le dessus.

Magali Picard en entrevue à Radio-Canada