La régie de la santé du Fraser ouvre finalement un centre de dépistage à Coquitlam

Il y aura bien un centre de dépistage de la COVID-19 pour la région Tri-Cities, dans le grand Vancouver. Il sera situé à Coquitlam et géré par la régie de la santé du Fraser à compter du 5 octobre.

Les autorités de la santé ont finalement répondu à l’appel des résidents des trois villes, Port Coquitlam, Coquitlam et Port Moody, qui se retrouvaient sans centre de dépistage à partir du 2 octobre.

La clinique, Tri-Cities COVID-19 & Influenza Like Illness Assessment Clinic ( clinique de dépistage de la COVID-19 et des maladies semblables à l'influenza de Tricities ), a été lancée à l’initiative d’un groupe indépendant de médecins de famille après la fermeture d’un centre de dépistage à New Westminster. Elle desservira près de 250 000 personnes.

Créée pour combler un vide temporaire prévu pour une durée d’un mois, la petite clinique qui approche de sa fermeture a fonctionné durant quatre mois, et ses employés sont surchargés et épuisés, soutiennent le directeur médical Jordan Sugie et le médecin de famille Carllin Man dans une lettre adressée aux résidents.

La petite clinique de dépistage à la COVID-19 à Port Coquitlam a tenu quatre mois, mais les médecins ont choisi de la fermer le 2 octobre en raison du manque de ressources et de l'épuisement des employés. Photo : Google Maps / Matt Killick

Nous ne pouvons pluss continuer pour notre propre santé , ont écrit les médecins, qui ont suspendu leurs pratiques pour ouvrir la clinique.

Cette fermeture signifiait que les résidents devaient se rendre à Burnaby ou à Maple Ridge pour se faire tester.

C’est aux autorités publiques d’agir

Le maire de Port Coquitlam, Brad West, a interpellé la régie de la santé du Fraser et la province dès qu’il a appris la nouvelle de la fermeture de la petite clinique. C’est aux autorités publiques d’agir , a-t-il rappelé, extrêmement inquiet.

Le maire en avait fait sa priorité de la journée tant que la situation n’était pas réglée avec les autorités de santé publique.

Le nouveau centre de dépistage sera situé au 2796, avenue Aberdeen, à Coquitlam, sur un terrain appartenant à Translink, au stationnement Coquitlam Central Park.

La régie de la santé a indiqué que ce service pourra effectuer jusqu’à 800 tests par jour et sera ouvert 7 jours sur 7. Le centre fonctionnera selon le modèle des prélèvements effectués à partir des visites en voiture et des visites à pied.