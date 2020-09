Vivre deux incendies majeurs à Saint-Fabien, en 1940 et en 2020

Je me rappelle comment c’était, au lendemain du feu [de 1940]. On était une grosse famille et on était éparpillés au couvent chez les religieuses, chez des amis, des oncles et des tantes , raconte-t-elle devant les nouvelles ruines de la maison, incendiée jeudi, sur la 7e avenue à Saint-Fabien.

Véronique Fournier Bellavance, une résidente de Saint-Fabien Photo : Radio-Canada

Le village a effectivement une longue histoire de brasiers. Celui du 6 avril 1940 a entraîné la destruction de 18 résidences en plus de mettre à la rue 128 résidents. Un homme y avait perdu la vie.

Mon père avait construit une maison et puis, au bout de neuf ans, la maison a brûlé , se souvient Mme Fournier Bellavance. Il a ramassé plein de choses brûlées – des pentures, des poignées de porte – qu’il a réparées et remises dans cette maison qui est [aujourd’hui] à nouveau brûlée.

La maison familiale a toutefois survécu à deux autres importants incendies. D’abord, celui du 29 juillet 1962, provoqué par l’explosion d’une station-service. Six maisons ont alors été détruites et 40 personnes jetées à la rue.

L'incendie de 1962, à Saint-Fabien, avait été provoqué par l'explosion d'une station-service. Photo : Collection du Musée régional de Rimouski

Plus récemment, une quinzaine de résidences sont touchées par un brasier provoqué par le renversement d’un camion-citerne sur la route 132.

Je me considère tout de même chanceuse d’être capable de venir voir les ruines de la maison de mon père , se console tout de même Véronique Fournier Bellavance.

Avec les informations de Denis Leduc et la collaboration de l'historien et journaliste à la retraite Richard Saindon