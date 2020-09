Marc Lemay reçoit la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec

L’avocat à la retraite et ancien député du Bloc québécois Marc Lemay a reçu, vendredi, la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour son implication dans le monde du sport.

La cérémonie a eu lieu en présence de l’honorable J. Michel Doyon et du conseil municipal de Rouyn-Noranda.

Marc Lemay est impliqué dans le cyclisme depuis plusieurs années, notamment au sein du Tour de l’Abitibi et plus récemment de l’Union cycliste internationale.

L'avocat à la retraite était visiblement ému pendant la cérémonie de remise de la Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Il a été intronisé au Temple de la renommée de Cyclisme Canada en 2015.

C’est véritablement une bonne tape dans le dos. On ne fait pas ça pour ça, mais quand ça arrive, on le prend avec humilité et remerciement, parce que ça veut dire que quelqu’un a remarqué ce qu’on a fait , a-t-il confié en entrevue à Région zéro 8.

Les derniers récipiendaires régionaux de la médaille du Lieutenant-gouverneur sont Rémy Mailloux, directeur général de la Ressource pour personnes handicapées, et Édith Cloutier, directrice du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or.