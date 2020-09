Les prix BreakOut West remis vendredi soir

L'événement BreakOut West, qui devait se tenir à Winnipeg, aura lieu virtuellement du 25 septembre au 9 octobre prochain.

Pour lancer cet événement de réseautage entre professionnels de l’industrie de la musique, les prix BreakOut West seront remis vendredi soir.

Dès 16 h, les festivités commencent sur les ondes de CBC Radio One, lors de l’émission Up to speed. Quatre prix seront remis en ondes, dont artiste de l’année, artiste blues de l’année, artiste en musique du monde de l’année et artiste roots de l’année.

Dans ces catégories, on retrouve les artistes manitobains Ariel Posen, Begonia et The Small Glories nommés pour artiste de l’année; Big Dave McLean pour artiste blues de l’année, Casimiro Nhussi et The Mariachi Ghost pour artiste en musique du monde de l’année, et Del Barber, Leaf Rapids, The Small Glories et William Prince pour artiste roots de l’année.

Dans la catégorie artiste francophone de l'année, deux manitobaines s'illustrent : Jocelyne Baribeau avec son duo country Beauséjour, ainsi que Kelly Bado.

Le gala se déplace ensuite dès 18 h en direct sur Facebook.