L’ancienne ministre néo-démocrate Sandra Morin se présente comme indépendante

Le comté est vacant depuis près d’un, à la suite du départ du député du Parti saskatchewanais, Warren Steinley, qui avait démissionné afin de se présenter aux élections fédérales sous la bannière du Parti conservateur du Canada.

Sandra Morin avait remporté la course à l'investiture du NPDNouveau Parti démocratique dans Regina Walsh Acres, en mai 2019. Le parti a toutefois informé l’association de circonscription que Mme Morin ne serait pas la candidate néo-démocrate lors des prochaines élections.

Le parti a arrêté son choix sur Kelly Hardy pour Regina Walsh Acres.

Accord de confidentialité

Le NPDNouveau Parti démocratique aurait expliqué à Sandra Morin que le chef Ryan Meili n’appuiera pas sa candidature en raison des résultats d’un processus de sélection confidentiel. Une situation ridicule , selon Sandra Morin.

Le seul soutien qui compte vraiment est celui des résidents de ma circonscription. Sandra Morin

La candidate indépendante ne peut toutefois pas divulguer ce que le parti lui reproche puisqu’elle a signé un accord de confidentialité jusqu’à ce qu’une audience soit tenue.

Ryan Meili n'a pas encore suffisamment de candidats pour toutes les circonscriptions. Il choisit tout de même de faire des luttes internes au sein du parti , note Mme Morin.

Démission de la présidente de l’association de circonscription

Jusqu’à tout récemment, Sandra Morin pouvait compter sur le soutien de la présidente de l’association de circonscription de Regina Walsh Acres, Barb Dedi.

Au début du mois, Mme Dedi avait indiqué à la direction du parti que l’association refuserait de nommer un nouveau candidat tant que le NPDNouveau Parti démocratique ne présente pas des informations crédibles qui disqualifient la candidature de Sandra Morin.

L'ancienne présidente de l’association de circonscription de Regina Walsh Acres, Barb Dedi, appuyait la candidature de Sandra Morin. Photo : Facebook : @SandraMorin.NDP.WalshAcres

Le NPDNouveau Parti démocratique a confirmé en début de semaine que Barb Dedi n’était plus la présidente de l’association.

Ryan Meili s’est empressé d’expliquer que cette décision n’avait rien à voir avec le dossier de Sandra Morin.

Une plainte de harcèlement a été déposée contre Barb Dedi il y a plus d'un an. Nous lui avons demandé de quitter ses fonctions et de suivre une formation de sensibilisation , a-t-il mentionné.

Avec les informations d’Adam Hunter et Zoe Clin