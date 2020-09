Les avis d'évaluation foncière envoyés pour la première fois en octobre

Service Nouveau-Brunswick a séparé l'avis d'évaluation de la facture, créant ainsi deux documents distincts. Dans l'ancien système, l'avis d'évaluation et la facture étaient tous deux acheminés en mars.

C'était l'une des 25 recommandations de la vérificatrice générale dans son rapport de 2017.

Nous sommes heureux de dire que le 1er octobre, les Néo-Brunswickois recevront leur premier avis d'évaluation , a déclaré Lisa Dionne, directrice générale des services d'évaluation foncière de Service Nouveau-Brunswick.

L'avis de la semaine prochaine n'inclura pas le montant réel des taxes que les propriétaires devront payer au printemps, car les taux d'imposition n'auront pas encore été fixés par les gouvernements locaux.

Ce changement donnera à la société d'État plus de temps pour examiner les plaintes et reconsidérer les évaluations avant que les propriétaires ne reçoivent leurs factures et ne doivent les payer. Il est déjà arrivé que la date limite du 31 mai pour le paiement survienne avant que Service Nouveau-Brunswick ne termine l'examen d'une plainte d'un propriétaire.

Le Nouveau-Brunswick était l'une des deux seules provinces canadiennes à ne pas séparer l'avis d'évaluation et de de la facture.