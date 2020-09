Nathalie Normandeau pourrait poursuivre l'État

Après quatre ans et demi de procédures judiciaires , Nathalie Normandeau n’exclut pas de poursuivre l’État pour les préjudices subis.

Je ne peux pas exclure un scénario au moment où je vous parle , a admis l'ex-vice-première ministre du Québec en entrevue vendredi après-midi, quelques heures après avoir appris que le juge ait ordonné l’arrêt des procédures dans ce dossier.

Nathalie Normandeau, son ex-chef de cabinet Bruno Lortie, les anciens dirigeants de la firme de génie-conseil Roche Marc-Yvan Côté, Mario Martel et France Michaud, ainsi que l'ex-maire de Gaspé François Roussy avaient été arrêtés il y a plus de quatre ans pour fraude, corruption et abus de confiance.

Je me dois ça pour tous les préjudices vécus, je me dois de retourner toutes les pierres. Nathalie Normandeau

Soulignant à plusieurs reprises que ces dernières années ont été difficiles, elle a affirmé qu’elle se donne du temps avant de prendre une décision.

J’ai besoin de temps pour digérer tout ce qui est arrivé, faire la paix, ça ne disparaîtra pas de mon ardoise, ça ne va pas disparaître de ma vie , a-t-elle dit, ajoutant que les séquelles sont nombreuses.

C’est faux qu’on sort de ça sans séquelle [...] c’est pas vrai quand on dit que les élus sont au-dessus des lois.

Une autre vie

Celle qui a donné 16 ans de sa vie à la politique espère se trouver rapidement un autre emploi.

Lorsque j’ai été arrêtée ma vie a basculé [...] j’espère avoir accès à une autre vie que celle que j’ai vécue durant quatre ans et demi.