Cuisiner la pomme en dessert

Tarte aux pommes et à la citrouille

Pommes et citrouilles, deux aliments qui abondent à l’automne!

Le chroniqueur Richard Bizier propose à l’émission Au jour le jour du 13 octobre 1988 une création culinaire qui met en valeur ces deux fruits.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Au jour le jour, 13 octobre 1988

Les ingrédients de la tarte aux pommes et à la citrouille de Richard Bizier 3 pommes coupées en quartiers

500 g de citrouille en tranches fines

50 g de sucre ou de cassonade

10 ml de gingembre frais ou vanille

Une abaisse de pâte brisée

Avec cette tarte originale, le chef Richard Bizier souhaite proposer une variante à la tarte à la purée de citrouille.

Sa tarte est plutôt garnie de pommes en compote et de lamelles de citrouille givrées ou confites.

Ça sent tellement bon! Ça sent sucré et sur en même temps! , s’exclame l’animatrice Dominique Lajeunesse une fois la tarte sortie du four.

Croustade aux pommes

En apparence, la croustade aux pommes est une recette simplissime.

Dans cet extrait de l’émission Le train de 5 heures du 19 mars 1986, Sœur Angèle rencontre toutefois bien des difficultés pour la présenter.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Le train de 5 heures, 19 mars 1986

J'aime dont ça du monde qui aime faire à manger et manger aussi! , lance Sœur Angèle en venant rejoindre la chanteuse Ginette Reno et l’animateur Jacques Boulanger sur le plateau de l’émission.

La chanteuse, qui a pour tâche de peler et épépiner les pommes, parvient toutefois à la déconcentrer.

Ça a tout figé mon affaire! Sœur Angèle

Écoutant ses anecdotes sur la préparation du mariage au Japon, Sœur Angèle en oublie d’ajouter l’œuf à son mélange.

Les ingrédients de la croustade aux pommes de Sœur Angèle 6 pommes McIntosh

3/4 tasse de beurre ramolli

1/2 tasse de sucre

Le jus d’un demi-citron

1 tasse de farine

1 3/4 tasse de gruau

1 tasse de cassonade

1 œuf

2 c. à thé de zeste de citron

Et du soda pour lever l'affaire

Vous sortez des belles affaires comme ça et puis vous lez mangez et puis c'est toute! , conclut Sœur Angèle en montrant des préparations de croustade nettement plus réussies.

Pommes flambées

Aujourd'hui on veut parler de l'achat du mois qui est la pomme , annonce l’animatrice Ghislaine Paradis à l’émission Au jour le jour du 8 février 1984.

À un moment donné, il faut faire une action pour essayer de manger ces pommes qui sont entreposées , soutient à son tour le chroniqueur Noël Pasquier.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Au jour le jour, 8 février 1984

La pomme est un aliment riche composé de sels minéraux, de fibres alimentaires et de vitamine C qui compte environ 70 calories, souligne le chroniqueur culinaire.

Pour sa recette de pommes flambées, il conseille d’utiliser une pomme de variété McIntosh, Spartan ou Cortland.

Les ingrédients de la recette de pommes flambées de Noël Pasquier 2 pommes

Du sirop d’érable

Un peu de beurre

Le jus d’un demi-citron

1 c. à thé de cannelle

2 onces de calvados

2 boules de crème glacée à la vanille

Une cerise rouge ou verte qui embellira le dessert

Pour le flambage à l’alcool, Noël Pasquier propose d’utiliser un calvados qui est fabriqué à base de pommes, mais un trait de rhum brun fera tout aussi bien l’affaire.

À ceux qui auraient peur du feu, il recommande quelques précautions.

Pour flamber, je vous donne un conseil : n'allez jamais au milieu de la poêle pour flamber. Vous risquez de vous brûler la main. Noël Pasquier

Au passage, le chroniqueur culinaire confie s'être fréquemment servi d'une pomme comme dentifrice lors de son service militaire. En croquant dans une pomme, les gencives et les dents sont bien nettoyées, assure-t-il.

Voilà donc un autre bon usage des pommes accumulées à la maison!

Clafoutis aux pommes

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Les coqueluches, 19 septembre 1979

Finalement, pour les gens pressés, Francine Grimaldi propose une recette de clafoutis aux pommes entre deux taxis.

On a tellement de la difficulté à la rejoindre! , explique l’animatrice France Castel dans cet extrait de l’émission Les coqueluches du 19 septembre 1979.

Les ingrédients de la recette de clafoutis aux pommes de Francine Grimaldi 1/2 tasse de farine

4 œufs

1 1/2 tasse de lait

1/4 tasse de sucre

2 c. à soupe de vanille

3 tasses de pommes râpées ou coupées en dés

C'est bon, c'est bon, c'est cochon , affirme Francine Grimaldi sur sa recette.

Sa petite touche personnelle? Du sucre à glacer qu'elle ajoute sur le gâteau tout chaud.