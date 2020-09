Le commerce en ligne a explosé pendant la pandémie

Alors que le Québec en entier s’est retrouvé sur pause au printemps, la propriétaire de la boutique La Fabrik de Chicoutimi, Valérie Arseneault, a dû revoir son offre numérique. Avant la pandémie, les bijoux étaient les seuls éléments en vente sur le web. Depuis, tous les produits de la boutique y figurent.

La demande des clients a été telle que Valérie Arseneault s’est retrouvée dans l'obligation d’acquérir un camion de livraison.

On a commencé à faire des événements en direct sur les réseaux sociaux où on essaie des vêtements. Il y a environ 400 personnes en ligne qui nous écoutent et qui achètent directement sur le site Internet. On reçoit environ entre 100 et 150 commandes durant la soirée , témoigne Valérie Arsenault.

La hausse des transactions en ligne s’est également fait sentir chez Mode Choc. L’entreprise jeannoise s’est retrouvée face à une demande presque trop élevée. La directrice générale adjointe, Christel Roussy, confirme une augmentation des achats en ligne de l’ordre de presque 500 %.

Même si plusieurs entreprises ont observé des hausses considérables de leurs ventes en ligne, force est d’admettre que d’autres entrepreneurs n’ont pas encore emprunté ledit virage numérique.

On a un bassin d'entreprises énorme au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont besoin de faire le virage numérique et c'est la même chose pour le virage vers les sites transactionnels. [...] La pandémie a été un peu comme le gaz sur le feu. On a accéléré un peu le virage. Ceux qui l’avaient préparé sont sortis vraiment gagnants, on l’a vu dans les chiffres. C’est assez impressionnant , indique Keyven Ferland, fondateur de La Web Shop.

Il confirme cette tendance alors que 75 % des contrats obtenus par La Web Shop concernent la mise sur pied d’un site transactionnel. L’entreprise a d’ailleurs pris la décision de se dédier entièrement au développement de boutiques en ligne.

D'après le reportage de Laurie Gobeil