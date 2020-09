Les enjeux prioritaires pour les jeunes électeurs

Karry Ocean, 28 ans. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Pour moi, un des problèmes majeurs de la Colombie-Britannique est le logement. Les loyers sont très élevés et l'accès à la propriété est presque impossible. J'ai un bon salaire, mais c'est difficile d'imaginer acheter une maison, ou même un appartement. Karry Ocean, 28 ans

Lola Akinlaja, 26 ans. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Je pense que le gouvernement provincial devrait se concentrer sur le problème des itinérants et les aider pour la réinsertion sociale. Lola Akinlaja, 26 ans

Roman Kozak, 22 ans. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Je viens de créer une entreprise dans le domaine de l'agriculture et des énergies renouvelables et malgré les mesures d'aide et les subventions c'est très difficile de démarrer. J'aimerais voir plus d'aide et d'encouragement pour les petites entreprises, et plus particulièrement pour celles qui combattent les changements climatiques. Roman Kozak, 22 ans

Katherine Korovnikov, 19 ans. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Notre gouvernement provincial a exprimé son désaccord au pipeline (de la compagnie) Kinder Morgan mais continue à investir dans le gaz naturel. Il faudrait investir beaucoup plus dans les énergies renouvelables. Katherine Korovnikov, 19 ans

Elish Tuwikeze, 20 ans. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

J'aimerais voir le gouvernement provincial travailler avec les institutions scolaires et universitaires pour inclure plus d'histoire et de culture africaine dans les programmes. Elish Tuwikeze, 20 ans.

Esha Mahmood, 18 ans. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Beaucoup d'étudiants n'ont pas pu travailler et gagner de l'argent cet été à cause de la pandémie. Je suis très reconnaissante pour le gel des versements des prêts étudiants mais j'aimerais qu'il y ait plus de subventions pour nous aider. Esha Mahmood, 18 ans

Kira Johnson, 23 ans. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

J'aimerais voir plus d'action pour lutter contre les changements climatiques, plus particulièrement sur le recyclage des déchets et le gaspillage alimentaire. La Colombie-Britannique fait déjà un bon travail pour le recyclage, mais il y aurait beaucoup plus à faire. Kira Johnson, 23 ans

Will Primrose, 23 ans. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

On a vu les conséquences que pouvait avoir une pandémie sur notre société, je pense que l'on verra d'autres événements comme celui-ci dans les années à venir. J'aimerais voir un revenu minimum garanti pour tous les Britanno-Colombiens. Will Primrose, 23 ans

Malia Bryson, 18 ans. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic