10 séries en français à voir cet automne

Voici 10 séries à voir en français et en ligne, sauf exception. Certaines sont canadiennes, d’autres sont françaises, et quelques-unes sont des séries américaines traduites en français.

Dérapages

Avec Éric Cantonna, Suzanne Clément et Alex Lutz

Sur Netflix

La minisérie de six épisodes est l’occasion de voir la comédienne Suzanne Clément dans l’un des nombreux rôles qu’elle a décrochés en France. Cette adaptation du roman Cadres noirs, de Pierre Lemaître, a remporté un beau succès lors de sa première diffusion, sur la chaîne ARTE.

Chômeur à la fin de la cinquantaine, Alain Delambre se laisse tenter par une alléchante offre d’emploi. Mais il comprend bientôt qu’il est devenu un pion dans un jeu cruel.

Transplanté

Avec Hamza Haq, Laurence Leboeuf, Ayisha Issa et John Hannah

Sur Noovo.ca chaque semaine

Diffusée en même temps en anglais et en français sur les ondes de CTV et VRAK l’an dernier, la série médicale Transplanté (Transplant) est maintenant offerte sur Noovo. Bien que tournée à Montréal, elle raconte le quotidien d’un hôpital de Toronto, mais surtout l’histoire d’un jeune médecin doué qui, en travaillant à l’urgence, doit surmonter les traumatismes de la guerre.

Le Dr Bashir Bash Hamed, réfugié syrien qui a immigré au Canada avec sa jeune sœur après la mort de leurs parents, sauve la vie de personnes lorsqu’un camion pénètre où il travaille. Un chef du centre de traumatologie se trouve parmi les victimes. Grâce à lui, Bash reprend une carrière comme urgentologue.

Les mecs

Avec Christian Bégin, Normand Daneau, Alexis Martin, Yanic Truesdale, Lynda Johnson, Alexandre Nachi, Nathalie Malette et Julie Ménard

Sur ICI Tou.tv Extra à compter du 15 octobre

Cette comédie dramatique explore les réalités et les défis de la cinquantaine vécus par quatre hommes. Écrite par Jacques Davidts et réalisée par Ricardo Trogi, elle raconte une histoire d’amitié entre hommes, avec leurs codes, leurs tabous, leurs secrets et leur façon de voir la vie.

Les comédiens Normand Daneau, Yanic Truesdale, Christian Bégin et Alexis Martin sur le plateau de la série « Les mecs » Photo : Radio-Canada

Martin, Étienne, Christian et Simon, quatre amis de toujours, sont arrivés, tant bien que mal, à l’âge des remises en question. Hantés par leurs échecs, bousculés par le temps et animés par leurs désirs inassouvis, ils abordent l’avant-dernière phase de leur vie en réalisant qu’on a beau dire et faire ce qu’on veut, au bout du compte, on est toujours seul quand il s’agit d’affronter l’absolu.

Escouade 99

Avec Mickaël Gouin, Widemir Normil, Mylène Mackay, Bianca Gervais, Léane Labrèche-Dor, Guy Jodoin et Fayolle Jean Jr

Sur Club illico depuis le 17 septembre

La version française, réalisée par Patrick Huard, de la populaire série américaine Brooklyn Nine-Nine était très attendue par les fans de cette comédie policière. La série américaine avait failli être annulée après la cinquième saison, lorsque le réseau Fox l’avait retirée de sa case horaire. Le réseau NBC avait finalement accepté de la diffuser, et l’émission a été renouvelée pour une septième saison.

La version québécoise se déroule dans un poste de police de la Ville de Québec où travaillent des détectives de talent, mais malhabiles qui tentent de résoudre des crimes.

New Amsterdam

Avec Ryan Eggold, Janet Montgomery, Freema Agyeman et Jocko Sims

Sur ICI Tou.tv

La première saison de cette série américaine diffusée sur NBC depuis 2018 vient de sortir en français. Deux saisons ont été diffusées, et trois autres sont prévues. Une autre série médicale, mais qui traite de sujets sociaux.

L’Hôpital New Amsterdam a la particularité de traiter, sous le même toit, des gens souffrant de la maladie à virus Ebola, des prisonniers d’un pénitencier à haute sécurité et le président des États-Unis. Cet établissement public sous-financé, véritable institution de Manhattan, est bouleversé par l’arrivée à sa tête d’un nouveau directeur, le Dr Max Goodwin, bien décidé à faire bouger les choses. Mais ses batailles seront multiples puisque ce dernier doit également lutter au quotidien contre le cancer qui le ronge.

Le phoenix (Nouvelle fenêtre)

Avec Guylaine Tremblay, Josée Deschênes, Benoit Gouin, Antoine Pilon, Mathieu Gosselin et Julianne Coté

Sur Séries plus depuis le 2 septembre

Le phœnix est centré sur la relation entre les deux meilleures amies du monde, Murielle (« Mumu », jouée par Josée Deschênes) et Louise (« Loulou », incarnée par Guylaine Tremblay). Cette comédie dramatique nous offre le plaisir de voir ces deux talentueuses comédiennes jouer ensemble.

Sur un coup de tête, Louise décide de tout laisser derrière elle pour partir à l’aventure à bord d’un motorisé afin d’aller jeter les cendres de son défunt mari à la Baie-James. Persuasive, elle convainc son amie Murielle, aussi cartésienne que carriériste, d’y aller avec elle. Sur la route, les deux acolytes chercheront un sens à leur vie actuelle, affronteront leurs peurs et se confieront leurs secrets. Leur amitié sera mise à l’épreuve durant les multiples péripéties du voyage. Ce périple sera ponctué de rencontres incroyables, d’imprévus, de remises en question et de doutes. Ces quelques jours sur la route bouleverseront à jamais le cours de leur vie.

Cardinal (Nouvelle fenêtre)

Avec Karine Vanasse et Billy Campbell

Sur Noovo.ca depuis le 18 septembre

Adapté de la série de romans de Giles Blunt, ce thriller dramatique suit le travail des enquêteurs John Cardinal et Lise Delorme qui doivent résoudre des crimes sordides ayant eu lieu dans une petite ville du nord de l’Ontario.

La quatrième et dernière saison de cette série canadienne a été diffusée ce printemps sur le réseau CTV.

Le Bazar de la charité

Avec Audrey Fleurot, Julie de Bona et Camille Lou

Sur Netflix

Une série historique inspirée de faits réels avec Audrey Fleurot, l’une des comédiennes françaises de la très bonne série Un village français. La série date de 2019, mais elle vient d’arriver en ligne sur Netflix.

Paris, 4 mai 1897. Un incendie dévastateur détruit en quelques minutes le Bazar de la charité, l’édifice abritant une manifestation caritative très courue, faisant plus de 120 morts, essentiellement des femmes de la haute société et leur personnel. À cette occasion, trois femmes, Adrienne De Lenverpre, Alice De Jeansin et sa bonne, Rose Rivière, voient leur destin bouleversé. Usurpation d’identité, amours interdites, changement radical de vie, émancipation, cette minisérie nous plonge dans la société parisienne de la fin du 19e siècle, en suivant le destin romanesque de ses trois héroïnes.

Tout part en fumée

Avec Jonathan Cohen, Gérard Darmon et Julia Piaton

Sur Netflix

Une comédie française dont les deux premières saisons sont maintenant offertes en ligne aux personnes abonnées à Netflix. En France, le titre de cette série est Family Business.

Apprenant que le cannabis va être légalisé, Joseph, entrepreneur raté, décide de transformer, avec l’aide de sa famille et de ses amis, la boucherie casher de son père et d’ouvrir le premier magasin de marijuana en France.

Pour toujours, plus un jour (Nouvelle fenêtre)

Avec Pier-Luc Funk et Catherine Brunet

Sur Noovo.ca à compter du 16 septembre et sur Crave

Cette série jeunesse sur le deuil s’adresse à tout le monde, car il faut vivre le moment présent. À voir aussi pour le talent de Pier-Luc Funk et de Catherine Brunet.

Charles Lebrun est atteint d’une maladie rare et fatale. Après avoir reçu son diagnostic, il décide, avec sa copine Delphine, de profiter au maximum du temps qu’il lui reste. Ensemble, ils font absolument tout ce qu’ils désirent, sans jamais penser aux conséquences.

Catherine Brunet et Pier-Luc Funk dans la série « Pour toujours, plus un jour » Photo : Crave

D’autres séries à voir

Fragile

Sur ICI Télé et ICI Tou.tv

L’histoire à rebours d’une rencontre improbable, celle de Dominic Couture et de Félix Bachand. Une amitié terriblement singulière et tragique. Leur mort mystérieuse créera une onde de choc dans leurs familles respectives, révélant au passage des secrets jusque-là jalousement protégés, d’étranges liaisons et des intentions cachées.

We Hunt Together

Sur Crave à compter du 19 octobre

Lors d’une enquête pour homicide, une paire de détectives mal assortis tente de mettre la main sur un couple de tueurs. Dans cette affaire, le pouvoir de l’attraction physique et de la manipulation émotionnelle jouent un rôle central.

The Great

Sur Club illico

Une comédie dramatique satirique inspirée de l’histoire de l’ascension de Catherine II, Prussienne d’origine, devenue la plus grande impératrice de l’histoire russe.

Rue King

Sur TVA et Club illico

L’histoire est celle d’un trio de colocataires qui habite un loft à Sherbrooke et qui doit apprendre à vivre ensemble.

La maison Beecham (Nouvelle fenêtre)

Sur ICI Tou.tv Extra à compter du 1er octobre

La série raconte la vie de la famille du commerçant britannique John Beecham, qui vit dans une impressionnante demeure en Inde, durant la seconde moitié du 19e siècle.