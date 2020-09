Les nouvelles prestations d'aide laissent présager le pire aux restaurateurs de la région

La prestation canadienne de la relance économique (PCRE) et l’assurance-emploi prendront, entre autres, le relais de la PCUPrestation canadienne d’urgence dans les prochains jours.

Les propriétaires de restaurants qui ont vu le peu d'employés qu’ils avaient quitté leur poste pour se prévaloir de la PCUPrestation canadienne d’urgence ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Ils sont à bout de souffle à force de devoir constamment pallier le manque de personnel tout en maintenant leurs tâches de gestionnaire.

Copropriétaire de Pizza royale à Baie-Comeau, Sophie Girard est l’une de celle qui a vu le plancher de ses cuisines se déserter au début de la crise.

On n'est pas encouragés, non, parce que malheureusement, on ne s'en va pas vers le mieux, on s'en va vers le pire. Sophie Girard, restauratrice

À partir de la mi-mars, on a des employés, avec la peur de la pandémie, et c'était louable à nos yeux, qui ont quitté le travail. On n’a pas pu les remplacer. Pas parce qu'on n’a pas essayé. On a essayé beaucoup. On fait des recherches d'emploi, on donne des sous pour le recrutement, des choses qu'on n’a jamais faites , raconte Mme Girard.

Sophie Girard a acheté le restaurant Pizza royale avec son conjoint il y a 16 ans. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Un découragement que la propriétaire du restaurant Le Mont-Blanc, Andrée Tremblay, ressent également.

Fatiguée et débordée, elle sait cependant que si elle ne fait pas toutes les tâches, son restaurant devra fermer.

Comme là, on fait la vaisselle, on sert le monde, pis on fait à manger. On fait tout. Ce n’est pas compliqué, c'est vraiment tout. Andrée Tremblay, restauratrice

On ferme à 14 h parce qu'on n'a pas de monde pour travailler. Ça nous prendrait au moins deux cuisinières, puis deux caissières , indique Mme Tremblay.

Le portrait est semblable chez Pizza royale. Les heures d'ouverture ont été réduites parce que le commerce fonctionne avec 11 employés plutôt que 19.

Besoin urgent de solution

Ces propriétaires de restaurants multiplient les méthodes pour chercher des employés : service d'aide au recrutement, affichages publics et sur les réseaux sociaux. Les candidats demeurent toutefois introuvables.

La directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan, Myreille Lalancette, est préoccupée par cette situation.

Va falloir vraiment trouver des mesures qui permettent de soit développer les compétences des employés pour le retour au travail ou encore favoriser qu'ils reviennent sur le plancher pour travailler et donner ce souffle-là aux entrepreneurs qui doivent aussi prendre un peu de repos , soutient Mme Lalancette.

Pourtant, ce ne sont pas les clients qui manquent dans ces deux restaurants. Les propriétaires doivent se priver d'une partie de leurs ventes pour préserver leur santé et celle de leurs précieux employés.

[Les clients] n'aiment pas ça. Il y en a qui sont fâchés parce qu'on ferme à 14 h, mais il faut qu'ils comprennent. On n'a pas de monde. Si on avait du monde [...] Je l'ai fait depuis le mois de novembre, du matin au soir jusqu'à la fermeture. C'est trop dur. Je ne suis plus capable , relate Andrée Tremblay.

Si le problème perdure, la restauratrice envisage sérieusement de vendre son restaurant. Une perspective qui la rend triste, mais qui s'impose en l'absence de solution à court terme.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais