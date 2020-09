Près de 2 millions $ pour la formation professionnelle dans la région de Sudbury

Le gouvernement ontarien investit 1,9 $ million de dollars dans la formation professionnelle auprès de six organismes de la région de Sudbury. Le financement doit aider à remédier à l’impact de la COVID-19 sur le marché de l’emploi.

Le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Monte NcNaughton, en a fait l’annonce vendredi matin à Science Nord. La destination touristique recevra d'ailleurs plus de 400 000 $ pour offrir une formation sur les technologies. Celle-ci sera offerte à un maximum de 900 élèves, adultes et enseignants en formation.

Selon le communiqué officiel, les autres montants accordés sont :

500 000 $ pour un projet de formation dans les métiers Shwe Kiikann et du Collège Confédération, qui vise à préparer jusqu’à 32 membres de la communauté autochtone pour entreprendre des carrières dans les projets d’infrastructure locaux, plus particulièrement les travaux d’élargissement de la route 69/400 entre Parry Sound et Sudbury;

487 000 $ pour le Northern College of Applied Arts and Technology qui formera jusqu'à 75 employés de l'administration publique des municipalités près de Sudbury et Sault-Sainte-Marie;

250 000 $ pour la Wikwemikong Development Commission qui préparera jusqu'à 17 membres de la communauté autochtone de l'île Manitoulin pour des emplois de préposés aux services de soutien à la personne, en leur offrant une formation fondée sur la culture et un apprentissage communautaire;

217 200 $ pour le Kenjgewin Teg Educational Institute qui formera jusqu'à 15 autochtones de l'île Manitoulin comme préposés aux services de soutien à la personne, formation qui comportera des modules conçus pour comprendre l'histoire des Peuples autochtones, les manières d'être et la sensibilité culturelle;

96 220 $ pour le Near North District School Board qui offrira une formation à jusqu'à 1 000 élèves en littératie financière et informatique pour des emplois particuliers.

Source : communiqué officiel du gouvernement ontarien

Le ministre Monte McNaughton a eu droit à une visite de Science Nord après l'annonce de financement. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Ces fonds profiteront aux gens du Nord issus de tous les milieux et les aideront à trouver le genre d'emploi qui leur faut pour subvenir à leurs besoins, et à ceux de leurs familles et de leurs communautés , a déclaré le ministre McNaughton dans le communiqué.

Le directeur général de Science Nord, Guy Labine, souligne que le financement permettra à l’institution de poursuivre son appui aux enseignants et aux étudiants de conseils scolaires dans les programmes de haute spécialisation.