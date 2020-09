Deux CF-18 de Bagotville ont intercepté un aéronef russe en Roumanie

Il s'agit de la première interception de la Force opérationnelle aérienne depuis le début de la mission amorcée plus tôt en septembre.

Les chasseurs ont été envoyés d'urgence, le 23 septembre, après que l'appareil SU‑27 Flanker russe ait été détecté. Les pilotes de chasse canadiens ont surveillé l’aéronef jusqu’à ce qu’il quitte la zone.