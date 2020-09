Un premier grand spectacle extérieur à Memramcook depuis la pandémie

Le Théâtre du Monument Lefebvre et le village de Memramcook se sont associés pour présenter ce grand concert extérieur, qui soulignera le 25e anniversaire de la municipalité.

Les organisateurs proposent un spectacle hybride entre le concert extérieur et le ciné-parc, respectant les règles sanitaires.

Le spectacle aura lieu à l'extérieur avec distanciation physique. Photo : Radio-Canada / Monument Lefebvre

Sophie Doucette, directrice générale de la Société du Monument Lefebvre, explique qu’elle s’est inspirée du chanteur britannique Sam Fender, qui avait proposé une nouvelle formule de concert extérieur cet été, où des milliers de spectateurs étaient séparés en bulle par des sections clôturées.

On a 94 blocs de huit pieds par huit pieds pouvant contenir un maximum de six personnes. C’est un peu plus de 500 spectateurs qu’on peut recevoir dans les blocs. On a aussi des espaces pour 26 voitures. Sophie Doucette, directrice générale de la Société du Monument Lefebvre

En plus des places assignées, les spectateurs ne pourront pas se déplacer, sauf pour aller aux toilettes. Le port du masque sera obligatoire pour tous les déplacements.

Des heures d’arrivée variées ont été suggérées aux détenteurs de billets, afin qu’ils n’arrivent pas tous en même temps.

De plus, les organisateurs offriront un service de bar et de cantine mobile, qui se déplacera sur le site afin d’éviter les files d’attente.

Le port du masque sera obligatoire pour tous les déplacements. Photo : Radio-Canada / Monument Lefebvre

Il y aura la scène avec les artistes et un écran au-dessus d’eux. Les gens dans les voitures pourront écouter le spectacle en baissant leurs fenêtres, ou l’écouter à la radio. Sophie Doucette, directrice générale de la Société du Monument Lefebvre

On ne savait pas si les gens seraient au rendez-vous , confie Sophie Doucette, qui a maintenant sa réponse puisque l'événement affiche complet.

Un retour sur scène pour plusieurs musiciens

Alors que le groupe Réveil a eu la chance de jouer devant public à quelques reprises cet été, le spectacle de Memramcook marquera un grand retour sur scène pour Laurie LeBlanc et Cayouche.

Cayouche n'a pas chanté devant public depuis l'hiver dernier. Photo : Radio-Canada / R Yvon Lacelle

J’avais tout le temps 20-25 spectacles par été, et on en a juste un cette année, c’est samedi soir à Memramcook , explique Cayouche, qui se réjouit de retrouver ses musiciens et son public.

Astheure c’est plus moi qui fais le show, c’est le monde. Quand t’as tout le monde qui chante la Reine du Bingo, ça fait une belle chorale. C’est ça qui me tient aller! Cayouche, auteur-compositeur-interprète

Laurie LeBlanc, qui avait lancé son album When It's Right, It's Right, de façon virtuelle en juin dernier, est très fébrile d'offrir une prestation, en personne.

Le dernier spectacle devant public de Laurie LeBlanc remonte au mois de mars 2020, alors qu'il était en pleine tournée scolaire. Photo : Radio-Canada / Monique Bourque

C’est sûr que l’adrénaline va pomper, ce n’est pas du nouveau, mais ça fait depuis mars qu’on n’a pas fait de spectacle devant public. Laurie LeBlanc, auteur-compositeur-interprète

Le chanteur, originaire de Cap-Pelé, se révèle même un peu nostalgique, puisque la formule du concert lui rappelle l’événement Célébrons nos quais. La tradition c’est d’avoir des voitures qui klaxonnent , se souvient-il.

Kevin Arseneault, membre du groupe Réveil, raconte avoir joué dans une formule de spectacle similaire à celle qui sera présentée samedi à Memramcook.

À Neguac c’était dans un ciné-parc, c’est évident que c’était différent parce que les années passées le monde était en avant de l’estrade, mais on aime ça pareil, on les entend crier. Kevin Arsenault, chanteur du groupe Réveil

Le spectacle aura lieu beau temps mauvais temps, et les organisateurs soulignent l’importance de se préparer en fonction de la météo et de s’habiller chaudement.