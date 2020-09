CHOI refuse de diffuser une pub contre les complotistes de la COVID

Le Secrétariat à la communication gouvernementale voulait frapper un grand coup en diffusant sur les ondes de CHOI une publicité faite sur mesure pour interpeller les auditeurs de la station.

Deux anciens animateurs de l’antenne, Stéphane Gasse et Marie St-Laurent, se donne la réplique dans un segment de 30 secondes obtenu par Radio-Canada.

Le logo de CHOI Radio X à Québec Photo : CHOI Radio X

La facture auditive est calquée sur l’identité sonore de la station et tranche avec les publicités gouvernementales diffusées jusqu’à maintenant.

Gasse et Saint-Laurent interpellent directement les auditeurs de CHOI et les invitent à se méfier des m’as-tu vu et des charlatans qui disséminent de fausses informations sur la pandémie de COVID-19.

Or, en date de vendredi midi, CHOI Radio X refusait de diffuser la campagne gouvernementale, qui comprend aussi un format de 60 secondes.

Plusieurs personnes participaient à la marche contre le port du masque dans les écoles, à Québec, le 23 août. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Mercier

Une pub adaptée au contexte de CHOI

Le gouvernement du Québec a la responsabilité de rejoindre les Québécois via ses campagnes publicitaires afin de les sensibiliser sur l’importance de respecter les règles , précise une source gouvernementale au fait du dossier.

La diffusion sur les ondes de CHOI ces dernières semaines de propos alimentant la méfiance et la résistance face aux politiques de santé publique inquiète dans les hautes sphères du gouvernement.

Nos publicités peuvent être adaptées aux différents contextes qui prévalent dans différents médias. Cette publicité était adaptée au contexte qui prévaut à CHOI Radio X.

L’ex-syndicaliste Ken Pereira est notamment un collaborateur régulier de l’antenne, lui qui relaie dans les médias sociaux des théories conspirationnistes sur la pandémie ou les vaccins.

Alexis Cossette-Trudel a aussi notamment droit à du temps de micro. Il accuse le gouvernement de gonfler délibérément les données sur le nombre de décès associés à la COVID-19.