Des citoyens appelés à aménager leurs ruelles à Québec

À qui appartiennent les ruelles de Québec? Officiellement, à Revenu Québec. Officieusement, aux citoyens. Deux initiatives invitent ces derniers à répondre à un appel à projets dans le but de les améliorer.

Depuis cinq ans, Nature Québec a réalisé 14 ruelles à Québec, soit environ trois ou quatre par année. L’organisme signe présentement, avec l'aide de bénévoles, la réalisation de la nouvelle ruelle du Grand Peuplier, située dans le quartier Montcalm.

La ruelle, comme milieu de vie, est redevenue centrale dans le quotidien des résidents riverains, en temps de pandémie de COVID-19.

L'été les gens s'en vont en vacances habituellement mais cette année les vacances c'était la ruelle, le balcon. Les gens étaient disponibles pour donner leur collaboration , souligne l'un des bénévoles impliqués dans le projet, le résident riverain Robert Poiré.

Le secteur culturel de la ruelle du Grand peuplier où se marie piano et oeuvre d'art de l'artiste Wartin Pantois. Photo : Radio-Canada / Maxime Denis

Malgré la pandémie, l'organisme Nature Québec est allé de l'avant avec ce projet de ruelle verte, le printemps dernier. Les résidents des avenues Casot et Moncton ont dû s'entendre pour l'aménager et la décorer. Le projet est estimé à au moins 8000 $. Sans compter l'accompagnement de l'organisation et l'implication bénévole des citoyens. Une façon de créer des liens avec son voisinage.

Amener une meilleur résilience pour les populations les plus vulnérables et amener aussi une cohésion sociale et lutter contre l'isolement social , explique le directeur exécutif de Nature Québec, Cyril Frazao.

C'est le cas de Monsieur Poiré.

Aux alentours de moi, ce qu'il y avait c'est des stationnements, des voitures. Un désert quoi! Personne venait. Les enfants ne venaient pas jouer dans la ruelle. Et puis, ce n'était pas fréquenté. J'étais pas mal isolé dans mon petit jardin. Robert Poiré, résident

Selon Cyril Frazao, les deux plus gros défis dans de tels projets sont la mobilisation des gens et sa pérennité. Des défis que devront relever des résidents du Vieux-Limoilou qui participeront à l'appel à projet lancé par la Ville de Québec. L'administration municipale promet de couvrir 80 % — jusqu'à 10 000 $ — un projet de ruelle verte dans ce secteur.

Un peu d'histoire... Dans les années 20, le promoteur immobilier Quebec Land voulait faire de Limoilou un quartier à l'image de New York et ses ruelles. C'est pourquoi elles n'ont pas été loties. Lors de sa faillite, elles sont tombées dans un vide juridique, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, elles sont la propriété de Revenu Québec.

Le quartier Limoilou compte à lui seul 189 des 254 ruelles de Québec.

La Ville de Québec n’a pas l’intention de prendre le contrôle des ruelles. La contamination des sols par les déchets enfouis à l'époque comme des pneus ou des réservoirs d'huile est l'une des raisons avancées.

J'aimerais ça qu'on soit propriétaire et qu'on facilite la vie à tous les citoyens mais ce n'est pas dans les cartons de la ville. Premièrement, les taxes augmenteraient. C'est tout au niveau des infrastructures sous-terraine, C'est gros là , résume la conseillère municipale de Limoilou, responsable de l'environnement à la Ville de Québec, SuzanneVerreault.

Les citoyens intéressés à déposer un projet auprès de Nature Québec peuvent le faire d’ici le 1er décembre. Du côté de la Ville de Québec, le projet n'a pas de date limite.