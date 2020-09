Retour à l'emplacement d'origine pour l’Abri d’urgence hors rue de Sudbury

L’emplacement original sur la rue Larch ne permettait pas la distanciation sociale. Des rénovations sont en cours afin d’y ajouter, entre autres, des séparateurs muraux, des barrières en plastique et une salle d’isolement.

Les personnes qui accéderont au refuge pourront donc pratiquer la distanciation physique en toute sécurité et pourront s'isoler en cas de besoin.

Cindy Rose, responsable des services de réduction des méfaits et des refuges à l'Association canadienne pour la santé mentale de Sudbury-Manitoulin, organisme qui gère le refuge d’urgence, affirme toutefois que ces rénovations n’affecteront pas la capacité du refuge qui continuera d’offrir 30 places par nuit.

Après une fermeture temporaire de près de six mois, l'Abri d’urgence hors rue de Sudbury rénové réouvrira ses portes sous peu. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Selon la coordonnatrice des abris d’urgence et de l’aide aux sans-abri pour la ville du Grand Sudbury, Gail Spencer, il y a plus de sans-abri dans la Ville en raison de la pandémie. Au début de la pandémie, l’équipe de sensibilisation rencontrait entre 30 et 35 personnes. Et maintenant, elle rencontre environ 50 personnes par nuit, , explique-t-elle.

Mme Rose ajoute que le refuge temporaire sur la rue Regent accueille en moyenne 34 personnes par soir.

En avril, l'Abri d’urgence hors rue de Sudbury a temporairement déménagé à cet hôtel sur la rue Regent. Photo : Site web Canadas Best Value Inn

La Ville du Grand Sudbury a donc augmenté le financement alloué à cette équipe de terrain, ce qui va lui permettre d’embaucher du personnel supplémentaire et d’offrir plus d’heures de services. Autre nouveauté, les services de cette équipe de terrain seront aussi disponibles durant la fin de semaine.