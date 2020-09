Des sikhs dénoncent une politique de masques de la GRC

Depuis le 19 mars, la GRCGendarmerie royale du Canada exige que ses agents de première ligne portent un masque médical respiratoire N95 bien ajusté . Dans une note interne, la commissaire Brenda Lucki indique que l'une des causes les plus courantes d'un ajustement inadéquat est la barbe.

Des membres de la GRCGendarmerie royale du Canada sikhs et musulmans, qui laissent leur barbe pousser pour des motifs religieux, ont depuis été affectés à des tâches administratives ou ont démissionné, soutient le conseiller juridique de l'Organisation mondiale des sikhs, Balpreet Singh.

Le fait est que cela a été autorisé pendant près de six mois. Pour moi, cela met en évidence un problème plus large, soit celui de ne pas comprendre la nécessité d'accommoder , dit-il.

Le ministre de la Sécurité publique Bill Blair a réagi vendredi aux doléances de l'Organisation mondiale des sikhs. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Réaction d'Ottawa

Le ministre Blair a réagi vendredi par communiqué. Tous les officiers doivent avoir une chance égale de servir leur communauté tout en pratiquant leur foi , écrit-il. Ils ne doivent pas subir de discrimination fondée sur la religion.

La Fédération de la police nationale, qui représente 20 000 membres de la GRCGendarmerie royale du Canada à travers le pays, estime que la directive est inutilement large et contraire aux obligations de la GRC en matière de droits de la personne .

La politique fédérale dicte les règles

Le service de police de Vancouver n’a pas de politique semblable à celle de la GRCGendarmerie royale du Canada , affirme la porte-parole Tania Visintin. L’organisation consulte des experts médicaux pour trouver des moyens d’assurer la sécurité des agents portant la barbe.

Or, la GRCGendarmerie royale du Canada se dit différente des autres corps policiers, puisque ses politiques sont dictées par le Code canadien du travail et le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, qui exigent un visage rasé de près pour une bonne utilisation des masques N95.

En vertu de la législation actuelle, la GRCGendarmerie royale du Canada n'a pas le pouvoir de modifier les règles, soutient l’agente des Services nationaux des communications de l'organisation, Caroline Duval.

Le masque N95 devrait être porté par le personnel médical, estime la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, la Dre Bonnie Henry. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Pas nécessaire, dit la Dre Bonnie Henry

Questionnée à ce sujet lors d’un point de presse, jeudi, la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, a affirmé que les masques respiratoires de type N95 ne sont pas nécessaires pour la majorité des forces de l'ordre.

Il y a très peu de cas où un policier aurait besoin de porter un masque respiratoire.

Ces derniers devraient être portés lorsqu'on prodigue des soins à une personne souffrant d'une maladie respiratoire comme la tuberculose ou la COVID-19, ou encore lors d'une procédure médicale invasive comme l'intubation.

Avec les informations de Meera Bains