Un retour au jeu compliqué pour les Ramblers d'Amherst

Les joueurs étaient heureux de revenir sur la patinoire dans le cadre plus formel d'une équipe et d'un camp. Photo : Radio-Canada / Francois Leblanc

En Nouvelle-Écosse, il y a une bulle de 10 personnes sur la glace , explique Jeff LeBlanc, directeur général des Ramblers d'Amherst. On ne peut pas tenir un camp d'entraînement à 10 personnes (par séance).

L'équipe de la LHMLigue de hockey des Maritimes doit choisir sa formation parmi 35 joueurs invités. L'entraîneur, Doug Doull, voulait commencer tôt , ajoute LeBlanc. En s'installant à Memramcook, ils peuvent donc évaluer plus rapidement leurs joueurs, le temps que les restrictions s'allègent dans la province voisine.

Jeff LeBlanc est directeur général des Ramblers. Photo : Radio-Canada / Serge Clavet

L'aréna Eugène (Gene) LeBlanc de Memramcook n'est qu'à une cinquantaine de kilomètres du Stadium d'Amherst, le domicile des Ramblers. Le déménagement est temporaire: jusqu'au 1er octobre.

Le club a soumis un plan opérationnel. On a parlé de ça pendant beaucoup de semaines, cet été, lance Jeff LeBlanc.

Il faut respecter beaucoup de consignes à l'intérieur de l'aréna. Photo : Radio-Canada / Francois Le Blanc

Il est un des membres du comité de retour au jeu de la LHMLigue de hockey des Maritimes . Ça demande du travail et ça cause des casse-têtes, car la ligue doit composer avec des règlements sanitaires qui varient dans chacune des trois provinces où il y a des équipes.

Tout le monde doit porter le masque, sauf sur la patinoire. Les joueurs peuvent entrer dans l'aréna 15 minutes seulement avant la séance sur la patinoire. Ils doivent repartir sans prendre leur douche.

On ne néglige rien: des bouteilles de désinfectant se trouvent même au banc des annonceurs. Photo : Radio-Canada / Francois Le Blanc

C'est un petit peu différent , mentionne l'attaquant Maxime Boudreau. Mais, pour nous qui aimons le hockey, ce n'est pas ça qui dérange!

Maxime Boudreau entreprend sa 3e saison à Ahmerst. Photo : Radio-Canada / Serge Clavet

Le plus grand ajustement sera la préparation avant d'aller sur la patinoire. Quinze minutes, ce n'est pas beaucoup!

Avant, on est là deux heures avant les matchs, une heure avant les pratiques , explique-t-il. Faudrait peut-être être se changer dans l'auto! On est chanceux, il fait beau. Mais, plus tard, ça sera différent.

On prend toutes les mesures pour que tout le monde soit protégé , renchérit LeBlanc. C'est la priorité. Après, c'est le hockey.

Les consignes sont strictes: chacun doit avoir sa propre bouteille. Photo : Radio-Canada / Francois Le Blanc

La LHMLigue de hockey des Maritimes est en discussion avec les autorités provinciales concernant les restrictions sanitaires en vue de la saison.

L'enjeu, c'est les spectateurs, car les équipes des Maritimes se fient aux revenus des guichets. On y va au jour le jour. Ça commence aujourd'hui, c'est la première étape.

Tout le monde doit porter le masque dans l'aréna. Photo : Radio-Canada / Serge Clavet

Une première journée réussie

Les Ramblers ont ouvert leur camp jeudi après-midi. Après une réunion, un groupe a donné ses premiers coups de patin.

-Excité? Vraiment excité! C'était un long six mois, un très long six mois. Jeff LeBlanc

C'est pas mal excitant pour tout le monde , ajoute Maxime Boudreau.

Pas d'anicroche à signaler, sauf sur le port du masque que certains oublient par moment.

En mission

La saison s'est terminée sèchement en mars dernier, en raison de la pandémie. Les Ramblers ont surpris bien des observateurs, avec une deuxième position dans leur division.

Julien Hébert en sera à sa deuxième saison dans l'uniforme des Ramblers. Photo : Radio-Canada / Serge Clavet

Julien Hébert, un joueur de centre, répond directement : Depuis ce temps-là, j'ai hâte de reprendre. La fin abrupte a laissé un goût amer au hockeyeur originaire de Dieppe.

Son coéquipier Maxime Boudreau renchérit : De ce qu'on voit, on aura une équipe très forte. On avait l'an passé une équipe jeune et on a bien fait.

Jeff LeBlanc a lancé ce message lors de la première réunion d'équipe.

On a dit aux gars, au premier jour, on est là pour gagner le championnat. Et ça commence aujourd'hui. Jeff LeBlanc

Ils sont conscients qu'une deuxième vague de contagion pourrait compliquer la saison. Mais, Hébert est serein.

On a une bonne organisation et les dirigeants vont trouver les accommodations pour trouver des solutions. Julien Hébert

Ils auront l'occasion d'évaluer leurs talents au cours d'un match hors-concours dimanche contre Fredericton.