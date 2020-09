Le journaliste Daniel Thibeault victime d’intimidation

Dans une vidéo qui a capté la scène et qui a été diffusée sur Twitter, on voit le journaliste marcher avec une femme, lorsqu’un grand gaillard s’interpose et lui bloque le chemin.

Le reporter tente alors d’esquiver celui qui le harcèle, mais l’inconnu lui barre la route, le heurtant et l’agrippant.

Bien qu’il ne peut éviter l’homme qui semble déterminé à l’interpeller pour lui parler, Daniel Thibeault continue malgré tout à avancer péniblement.

On l’entend lui dire : C’est assez. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas .

Devant l’entrée de l’édifice qui abrite les bureaux de Radio-Canada, l’inconnu se place devant la porte et lui bloque l’accès à son lieu de travail.

Le journaliste et la femme qui l’accompagnait saisissent alors leur téléphone et appellent des secours.

On entend la femme dire en anglais qu'elle s'apprête à composer le 911. C'est ainsi que se termine la vidéo.