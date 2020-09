Les bars et les restaurants de l'Ontario devront fermer avant minuit

À partir de samedi, les bars et les restaurants de l'Ontario devront fermer leurs portes à minuit, et la vente d’alcool y sera interdite après 23 h.

Il y sera interdit de consommer des boissons alcoolisées de minuit à 9 h, et les établissements ne pourront pas rouvrir avant 5 h.

Ces nouvelles restrictions, annoncées par le gouvernement vendredi, s’appliqueront également aux autres points de vente d’alcool, comme les boîtes de nuit, peut-on lire dans un communiqué.

Les établissements qui offrent des services de commandes à emporter ou de livraison pourront continuer de le faire.

Par ailleurs, les bars de danseuses nues seront fermés jusqu’à nouvel ordre, toujours à partir de samedi.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, affirme que ces mesures sont prises pour aider à assurer la sécurité des Ontariennes et Ontariens en limitant le potentiel d'exposition dans les endroits où le risque actuel de transmission est plus élevé et pour éviter de futurs confinements .

Les bars et restaurants pourront toujours accueillir plus de 10 personnes à l'intérieur et 25 personnes à l'extérieur pourvu que les les mesures de distanciation physique soient respectées.

L’Ontario a rapporté vendredi matin 409 nouveaux cas de COVID-19. La barre des 400 cas a ainsi été franchie six fois lors des huit derniers jours.

Plus de détails à venir...