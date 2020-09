Dafonte Miller témoigne à l'audience sur la détermination de la peine de son agresseur

Michael Theriault de la police de Toronto a été reconnu coupable de voies de fait à la fin juin. Il n'était pas en service le soir où il a battu le jeune Noir en 2016 à Whitby.

Son frère, Christian Theriault, avait été acquitté, lui, des chefs d'accusation de voies de fait graves et d'entrave à la justice qui avaient été déposés contre les deux hommes.

Michael Theriault à son arrivée au palais de justice à Oshawa le 6 novembre 2019. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Michael Theriault, vêtu en civil, assiste vendredi aux audiences dans le prétoire, où des mesures sanitaires ont été mises en place, pandémie oblige. De nombreux membres de sa famille étaient présents pour l'encourager.

Dans sa déclaration d'impact, Dafonte Miller rappelle qu'il a perdu un oeil et que l'impact de l'agression sur sa vie a été dévastateur sur sa vie.

J'ai été arrêté et traité comme un suspect à cause de la couleur de ma peau. Or, je ne suis pas un agresseur. Dafonte Miller, victime

Il affirme qu'il a entendu de nombreuses histoires au sujet de la brutalité policière, mais qu'il n'en avait jusque-là jamais fait les frais.

Le procureur Peter Scrutton devant les deux accusés et leurs avocats respectifs. Photo : Radio-Canada / Paul Smith

L'agression dont il a été victime et qu'il qualifie de vicieuse lui a enlevé tout plaisir pour apprécier la vie, déclare-t-il. J'ai souvent des maux de tête et je me chicane avec ma famille pour des broutilles , poursuit-il.

Le jeune homme indique à la cour qu'il vit en retrait de la société, qu'il ne peut retourner aux études ni trouver un emploi.

Je serai toujours connu comme le jeune Noir qui a été battu par un policier, si c'est ce que l'avenir me réserve, alors faisons en sorte que ma vie ait un sens. Dafonte Miller

Dafonte Miller dit souhaiter qu'aucun autre Noir ne subisse la même injustice que lui. Il dit espérer que le policier soit condamné à la prison et non à une simple réprimande. Sa culpabilité est au moins un pas dans la bonne direction , souligne-t-il.

Le frère du policier, Christian Theriault, a été acquitté des accusations de voies de fait graves et d'entrave à la justice dans ce procès. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Peine réclamée

La Couronne compte réclamer 12 à 15 mois de prison.

La défense prône, elle, d'autres options comme une peine avec sursis. Michael Theriault est toujours suspendu du Service de police de Toronto avec salaire.

Plus de détails suivront.