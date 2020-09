Hausse des cas de COVID-19 : il faut resserrer les règles, selon un microbiologiste

Le nombre de cas de COVID-19 en hausse dans la région sanitaire de Winnipeg fait croire au Dr Philippe Lagacé-Wiens que le gouvernement manitobain aurait dû imposer depuis quelques semaines des restrictions plus sévères afin de ralentir le rythme de la contamination.

On a des restrictions assez sévères pour les écoles, dit-il. On impose les masques, la distanciation sociale pour les enfants, mais on ne demande pas la même chose aux jeunes adultes qui veulent socialiser dans les bars, un service non essentiel.

D’ailleurs, le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Brent Roussin a pointé du doigt récemment le comportement de certains jeunes adultes. Il a eu un discours dur envers ceux qui ne respectent pas les instructions de la santé publique.

Les jeunes, qui sont en apparence moins à risque de subir des conséquences graves de la COVID-19, ont tout de même un devoir de ralentir la transmission du virus, croient les Drs Brent Roussin et Lagacé-Wiens.

À l’aube d’une seconde vague

Le Dr Lagacé-Wiens prévient que les données actuelles de la capitale manitobaine démontrent que nous sommes au tournant d’une seconde vague estime-t-il. Bien que le microbiologiste observe que la province évite d’aborder le terme, les chiffres tendent dans cette direction, à son avis.

Des mesures de restrictions devront être mises en place rapidement pour changer cette tendance, précise-t-il.

Il faut absolument éviter les grands rassemblements à l’Action de grâce. Il faut les éviter à tout prix. Dr Philippe Lagacé-Wiens, microbiologiste médical à l'Hôpital Saint-Boniface

Les cas vont continuer à augmenter pour au moins deux semaines après l’imposition de nouvelles restrictions, il ne faut pas se décourager, c’est la nature du virus. Il faut garder espoir.

Avec les informations de Patricia Bitu Tshikudi