Tom Hanks a payé de sa poche l’une des scènes cultes de Forrest Gump

C’est l’étonnante révélation qu’a faite en entrevue l’acteur oscarisé au journaliste américain Graham Bensinger pour l’émission In Depth with Graham Bensinger.

Quand est venu le temps de tourner la fameuse scène, les têtes dirigeantes de Paramount ont affirmé à Robert Zemeckis que le budget avait été dépassé et que le studio n’allait pas pouvoir la tourner.

Le réalisateur, sachant qu’il s’agissait d’une scène cruciale et d’un point de bascule dans le film, est allé voir l’interprète de Forrest Gump avec une solution.

Il m'a mentionné que la scène allait coûter X dollars – ce n'était pas donné. Il a proposé de se diviser la somme en deux et de la donner à Paramount. J'ai accepté. On leur a ensuite dit qu'on leur donnait l'argent, mais qu'en échange, ils allaient devoir partager un peu plus les bénéfices du film avec nous , affirme Tom Hanks.

Une autre scène en partie financée par Tom Hanks

L’acteur affirme que le même scénario est arrivé pour une autre scène, sans toutefois préciser laquelle.

Ils ont dit : "La température est telle que nous ne pouvons pas payer l’assurance nécessaire pour tourner cette scène, alors vous ne pourrez pas la faire." Bob et moi leur avons alors répondu : "Nous allons payer l’assurance." Et on a gardé la scène.

Le pari de Tom Hanks aura finalement été très payant. Forrest Gump est le deuxième film à avoir rapporté le plus d’argent en 1994, dépassé seulement par Le roi lion de Disney.

En tout, il a généré plus de 683 millions de dollars américains, remportant au passage six Oscars, dont celui du meilleur réalisateur pour Robert Zemeckis et du meilleur acteur pour Tom Hanks.

Selon le Hollywood Reporter, l’investissement de Tom Hanks lui aurait personnellement rapporté 65 millions de dollars américains.