Deux nouveaux cas de COVID-19 dans la région

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte deux cas de COVID-19 de plus. Le total dans la région est maintenant de 403 cas depuis le début de la pandémie.

Quatre cas de coronavirus supplémentaires se sont ajoutés au bilan régional jeudi. Mercredi, on en comptait six nouveaux et mardi, quatre autres.

Au cours des cinq derniers jours, ce sont donc 14 cas de plus qui ont été signalés dans la région.

Jeudi, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) indiquait que 357 personnes étaient considérées comme rétablies. De plus, l’organisation ne rapportait aucune hospitalisation liée au virus.

Plus de détails concernant les nouvelles personnes atteintes et leur provenance devraient être dévoilés dans la journée.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est toujours en zone verte selon le système d’alertes mis en place par le gouvernement du Québec.

À l’échelle du Québec, le nombre de cas de COVID-19 continue de grimper. La santé publique ajoute 637 nouveaux cas au bilan provincial.