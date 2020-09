Quelles farines devrait-on avoir dans son garde-manger?

S’il y a un ingrédient essentiel à avoir dans son garde-manger, c’est bien la farine! Gâteaux, pains, sauces, pâtes, biscuits, desserts… c’est fou tout ce qu’on peut cuisiner avec de la farine! Et malgré le choix impressionnant offert à l’épicerie, on finit toujours par acheter la farine tout usage! Voici un petit guide pour vous y retrouver et découvrir tous les visages de cet ingrédient si polyvalent!

La farine tout usage

Si vous ne cuisinez pas souvent, c’est LA farine qu’il vous faut pour concocter des gâteaux et des crêpes, épaissir une sauce ou préparer une béchamel. Comme son nom le dit si bien, la farine tout usage s’utilise pour presque tout.

On la choisit avec la mention non blanchie , avec son petit teint naturel, plutôt que sa version blanchie, à laquelle un additif est ajouté pour éliminer sa teinte jaunâtre. Vous ne verrez même pas la différence de couleur dans vos muffins ;).

Son petit plus: comme on lui a retiré le son et le germe du blé, on peut la conserver longtemps à température ambiante, idéalement dans un contenant hermétique.

Farine à pâtisserie (blanche et de blé entier)

On la réserve pour les gâteaux, tartes, gaufres et crêpes. Toutefois, on ne peut l’utiliser pour faire du pain. Et attention de ne pas la confondre avec la farine préparée à gâteau et à pâtisserie qui contient de la poudre à pâte et du sel. Puisqu'elle est plus légère que la farine tout usage, remplacez 250 ml (1 tasse) de farine tout usage par 280 ml (1 tasse + 2 c. à soupe) de farine à pâtisserie.

Son petit plus : elle est moins protéinée que la farine tout usage. Résultat: vos gâteaux seront plus volumineux et vos pâtes à tarte plus tendres.

Farine de blé entier à pain

Amateur de pain maison? Voici la farine qu’il vous faut! La farine à pain contient plus de protéines que la farine tout usage, ce qui vous aidera à obtenir de beaux pains bien gonflés et alvéolés.

Son petit plus: elle donne un pain plus goûteux, en plus d’être bourré de fibres. Tartinées de beurre d’arachides ou de noix, vos toasts du matin vous soutiendront jusqu’au dîner.

Farine à pizza 00

Pour le pizzaiolo qui sommeille en vous, cette farine est spécialement conçue pour préparer des croûtes à pizza dignes du resto italien, à la fois croustillantes et aériennes. Elle est moulue plus finement que la farine tout usage, ce qui donne une pâte qu’on peut étirer en une croûte mince, sans qu’elle ne déchire. Vous la trouverez dans certains supermarchés, les épiceries italiennes ou les magasins d’aliments naturels et biologiques.

Son petit plus: elle rend la pâte bien souple pour faciliter sa manipulation (parfait pour vous donner en spectacle en faisant tourner la pâte dans les airs!).

Farine six grains entiers

Cette farine est un mélange de farines de blé dur, de maïs, d’orge, de seigle, de riz et d’avoine. Utilisez-la en substitution de la farine de blé entier, dans des recettes qui n’ont pas besoin de prendre beaucoup de volume, comme des biscuits. Dans les pains rapides ou les muffins, utilisez plutôt moitié farine tout usage, moitié farine six grains entiers pour un meilleur résultat. Vous la trouverez dans les magasins d’aliments naturels et biologiques.

Son petit plus: elle est parfaite pour booster une recette en fibres!

La farine blanche de khorasan

Le khorasan est aussi connu sous le nom de marque de commerce Kamut. C’est un grain ancestral qui appartient à la même famille que le blé. Il contient donc du gluten. Cette farine s’utilise de la même façon que la farine tout usage. Vous la trouverez dans la section bio à l’épicerie ou dans les magasins d’aliments naturels et biologiques.

Son petit plus: elle a un goût tout doux et légèrement sucré.

Farine d’épeautre entier

Tout comme le khorasan, l’épeautre est un autre grain ancêtre du blé, mais il contient moins de gluten. Mieux vaut donc mélanger la farine d’épeautre avec une farine tout usage ou de blé entier, sans quoi vos muffins, biscuits et pains seront plus friables. Recherchez-la dans la section bio à l’épicerie ou dans les magasins d’aliments naturels et biologiques.

Son petit plus: elle a un goût de noisette, légèrement sucré.

Amusez-vous à expérimenter les différentes options pour varier les goûts et les textures, ou simplement pour faire changement!

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés