Pose des pneus d’hiver : retour au 15 décembre pour 2020?

Un texte de Marc-André Boivin

L’ ASPMQAssociation des spécialistes de pneu et mécanique du Québec est en effet sur le point de déposer une demande au gouvernement du Québec de ramener la date de la pose de pneus à la mi-décembre, afin de permettre aux garages de fournir à la demande, eux qui n’affichent pas le même rendement avec la moitié de leurs effectifs depuis le début de la pandémie.

Au printemps, on a été en mesure de prolonger la saison de changement de pneus jusqu’en juillet. Les gens étaient en télétravail, donc ce n’était pas grave de faire changer les pneus un peu plus tard, alors qu’on ne roule pas beaucoup avec la voiture. Mais là, le 1er décembre, c’est une date qu’on a pas le choix de respecter , confie Jean-Denis Quenneville, président du conseil d’administration de l’ ASPMQAssociation des spécialistes de pneu et mécanique du Québec .

Des pneus d'hiver à crampons Photo : Radio-Canada

Selon ce dernier, les ateliers ne peuvent revenir à la normale en ce qui concerne le nombre d’employés afin de respecter la distanciation recommandée par la santé publique. On veut aussi éviter de surexposer les employés aux risques de contracter la COVID-19. On ne veut pas non plus que les clients attendent, en plein mois de novembre, à l’extérieur des garages, alors que les salles d’attente peuvent accueillir beaucoup moins de clients qu’à l’habitude.

M. Quenneville est catégorique : on ne pourra pas répondre à la demande d’ici le 1er décembre, surtout si les automobilistes attendent à la dernière minute.

On aimerait bien éviter la cohue de dernière minute. On veut que les clients qui sont encore en télétravail viennent immédiatement faire changer leurs pneus, mais présentement, ils ne sont pas au rendez-vous. Jean-Denis Quenneville, président du conseil d’administration de l’ ASPMQ Association des spécialistes de pneu et mécanique du Québec

On ne voit pas, selon lui, l’urgence de faire poser ses pneus d’hiver alors que le véhicule reste dans l’entrée, les sorties se faisant rares ces jours-ci. C’est pourtant le bon moment pour le faire selon le président du conseil d’administration de l’ ASPMQAssociation des spécialistes de pneu et mécanique du Québec .

Si on ne roule pas, les pneus ne s’usent pas , affirme M. Quenneville, qui s’inquiète aussi de la situation à Montréal. Les garages de la Métropole ont, selon lui, déjà bien des difficultés à répondre à la demande en temps normal lorsqu’arrive cette période des plus achalandées.

Les pneus d'hiver sont l'option la plus sécuritaire pour circuler lorsque la température descend en deçà de 7 degrés Celsius. Photo : Radio-Canada

Avec la pression que l’on va ajouter cette année, sans oublier la présence des snowbirds, qui vont pour la plupart demeurer au Québec cet hiver, il doute que tous les automobilistes réussissent à faire poser leurs pneus avant le 1er décembre.