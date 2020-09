Longue vie à la croûte de parmesan!

Vous êtes arrivé au bout de votre fromage parmesan et il ne reste plus que la croûte dure et sèche? Attendez avant de vous en débarrasser, elle peut encore vous être utile!

Eh oui, même si elle est trop coriace pour être râpée, la croûte de parmesan est une vraie bombe de saveurs! Elle fait des merveilles lorsqu’elle est infusée dans une soupe, un bouillon, une sauce ou un risotto. Il suffit de l’ajouter à un plat qui mijote et de la laisser libérer doucement ses saveurs. Plus elle baigne longtemps, plus le plat sera goûteux. Vous pouvez simplement la retirer en fin de cuisson!

Accumulez vos petits bouts de croûte de parmesan dans un plat hermétique au frigo ou au congélo. Vous les utiliserez dans votre prochaine sauce à spag ou soupe minestrone.

Cette astuce fonctionne aussi avec les fromages pecorino romano et Grana Padano, similaires au parmesan.

À vos croûtes!

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés