7 façons d’utiliser le yogourt grec

Le yogourt grec n’a plus à faire ses preuves: c’est une excellente source de protéines et un bon allié pour la collation ou le petit-déjeuner. Mais une fois qu’on l’a mangé avec des fruits ou du granola, on fait quoi?

Voici 7 idées pour bien profiter de sa polyvalence. À vos pots de yogourt!

1. Dans un sandwich

Renouvelez vos sandwichs en remplaçant la mayonnaise par du yogourt grec nature. Vous obtiendrez la même texture crémeuse, avec des protéines en bonus.

Vous n’êtes pas habitué au goût aigre du yogourt? Allez-y moitié yogourt, moitié mayo ou optez pour un yogourt un peu plus gras (à 5% de matières grasses). Avec un peu de fleur de sel et des herbes fraîches, c’est DÉ-LI-CIEUX!

2. Dans une trempette sucrée

Offrez-vous un dessert tout léger en mélangeant du yogourt grec avec une bonne cuillerée de cacao, une autre de beurre de noix et un peu de miel ou de sirop d’érable. Servez votre trempette sucrée dans un bol et entourez-la de fruits frais colorés. Effet wow assuré!

3. Dans une vinaigrette crémeuse

Le yogourt grec nature peut très bien remplacer la mayonnaise dans une sauce de type ranch ou César. Vous pouvez aussi en faire une vinaigrette (Nouvelle fenêtre) pleine de saveur en le mélangeant avec du sirop d’érable et de la moutarde de Dijon.

4. Comme garniture

Envie de rehausser vos plats? Munissez-vous d’une cuillère et de votre pot de yogourt et, tel un artiste (!), garnissez un potage, une assiette de nachos, un cari de lentilles, ou un chili  (Nouvelle fenêtre) de yogourt grec et de quelques herbes fraîches. Look bistro garanti!

5. En desserts glacés

Pour préparer votre yogourt glacé maison, mixez du yogourt grec nature avec le même volume de fruits surgelés au robot culinaire. Ajoutez-y un filet de sirop d’érable et c’est pas plus compliqué que ça! Il vous en reste? Congelez le tout dans un grand plat ou encore dans des moules à sucettes glacées. Plus besoin de faire la file à la crèmerie du coin! ;)

6. Dans une sauce crémeuse

Vous voulez accompagner votre viande d’une sauce et vous n’avez pas de crème? Vous pouvez simplement utiliser du yogourt grec nature. Pour éviter les grumeaux, évitez de mettre le yogourt froid dans la sauce chaude. Traitez-le plutôt avec douceur en le réchauffant avec un peu de sauce chaude avant. Puis, transvidez le tout dans la casserole en fin de cuisson, en retirant le poêlon du feu.

7. Dans un glaçage à gâteau

Étonnamment, le yogourt grec peut se transformer en glaçage super crémeux! Comme sa consistance est déjà épaisse, pas besoin d’ajouter une tonne de beurre ou de sucre à glacer pour obtenir un glaçage soyeux. Si votre yogourt est déjà aromatisé à la vanille, ajoutez-lui un peu de confiture, de beurre d’arachides ou de café instantané pour lui donner de la personnalité. S’il est nature, ajoutez-lui un peu de sucre en poudre ou de miel.

Avec toutes ces nouvelles façons de l’utiliser, plus aucune raison de gaspiller un reste de yogourt oublié dans le fond du frigo!

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés