Des maires albertains inquiets de la centralisation des services 911

Tyler Shandro a rencontré jeudi les maires Naheed Nenshi de Calgary, Tara Veer de Red Deer, Chris Spearman de Lethbridge et le maire de la municipalité régionale de Wood Buffalo, Don Scott.

Les maires souhaitent que la province revienne sur sa décision de consolider les services de répartiteurs pour les urgences.

Actuellement, les municipalités de Calgary, de Fort McMurray, de Lethbridge et de Red Deer sont les seules qui restent dans la province avec leur propre centrale de répartiteurs. Les services pour le reste de la province ont été consolidés en 2009.

Selon le maire de Calgary Naheed Nenshi, la répartition est mieux gérée quand elle est faite localement parce que les répartiteurs connaissent mieux les équipes et le terrain.

À Calgary par exemple, les pompiers arrivent sur les lieux d’une urgence les premiers, avant les ambulances, environ la moitié du temps parce qu’il y a plus de pompiers. Le nouveau système voudra dire que cette réponse initiale qui sauve des vies ne sera plus disponible, explique le maire de Calgary Naheed Nenshi.

Le défi avec ce qui est proposé par Service de Santé Alberta (AHS) est qu'il n'y a jamais eu une bonne explication de la raison pour laquelle c’est proposé , ajoute le maire Nenshi.

On nous a assuré pendant la rencontre que ce n'est pas du tout une question d'argent, mais plutôt de résultats pour les patients. Mais, nous n'avons jamais entendu personne expliquer comment prendre plus de temps pour aller chercher un patient va sauver des vies , indique le maire.

Le ministre de la Santé Tyler Shandro quant à lui est resté sur ses positions jeudi. Il a rejeté l’idée qu’une consolidation allait ajouter des délais d’attente.

Tyler Shandro a ajouté qu’il avait trouvé que la rencontre avait été productive et qu’il allait évaluer ce que les maires lui avaient dit.

La province a déclaré que la transition vers le nouveau système prendrait six mois et allait économiser annuellement plus de 6 millions de dollars.