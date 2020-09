Aline, le film sur Céline Dion, prendra l’affiche le 27 novembre au Québec

Le film sera présenté en avant-première le 5 novembre en ouverture du festival de films Cinémania, à Montréal.

C’est Valérie Lemercier, la réalisatrice du film, qui incarne Aline Dieu, une chanteuse québécoise dont la voix exceptionnelle la transforme en vedette internationale.

Danielle Fichaud interprète la mère d’Aline. Le comédien Sylvain Marcel joue Guy-Claude Kamar, l’agent et mari d’Aline, qui ressemble fortement à René Angélil. Et c’est Stéphane Rolland, qui a travaillé avec Céline Dion, qui a réalisé les costumes,

Valérie Lemercier et Sylvain Marcel dans le film « Aline » qui s'inspire de la vie de la chanteuse québécoise. Photo : Caramel Films

Coproduction francoquébécoise dotée d’un budget de plus de 30 millions de dollars, Aline se veut un hommage inconditionnel et sincère , selon le communiqué de presse publié vendredi, et non un film autobiographique.