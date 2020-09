La Troupe du Jour remporte trois prix pour la pièce Will & Ernest

La compagnie de théâtre francophone La Troupe du Jour a gagné trois prix au gala des Saskatoon & Area Theatre Awards (SATA) pour la pièce Will & Ernest.

Prix remportés : Scénario original : Martine Noël-Maw

Performance d’un(e) comédienn(e) principal(e) : Bruce McKay

Conception d’éclairage : Stephanie Kuse

La cérémonie fut présentée sur le site Internet des prix SATASaskatoon & Area Theatre Awards , en raison de la pandémie. Le gala virtuel d’une durée d’environ une heure fut ponctué de sketches et de discours. Il est possible de le regarder en diffusion différée sur le site Internet des prix SATASaskatoon & Area Theatre Awards .

Martine Noël-Maw a appris en direct devant son ordinateur dans sa salle à manger qu’elle a remporté le prix SATA pour le scénario original de sa pièce Will & Ernest. Photo : Courtoisie de Tim Maw

À lire aussi :

Je ne m'y attendais tellement pas! Premièrement, à la nomination. Et deuxièmement, de remporter le prix, parce que la pièce [Will & Ernest], quand même, était écrite en français , explique Martine Noël-Maw, dans une entrevue téléphonique, quelques minutes à peine après avoir remporté son prix.

[Dans la pièce,] il y avait des surtitres en anglais, mais la version des surtitres n’était pas aussi complète que le texte. Donc, le fait que les gens du jury qui ont assisté à la représentation aient pu quand même capter l’émotion et le sens des personnages de l’histoire, oh, ça me va vraiment droit au cœur. Martine Noël-Maw, autrice de la pièce de théâtre Will & Ernest

Les organisateurs invitent les lauréats à faire parvenir leurs discours et leurs remerciements par courriel, afin qu'ils puissent être affichés sur le site web.

La pièce de théâtre Will & Ernest ne sera pas la dernière de Martine Noël-Maw. Elle envisage de soumettre vendredi une autre pièce à l’organisme SK ArtsSask Arts .

C'est un autre passion project sur lequel je travaille déjà depuis quelques années, explique-t-elle. D’ici fin 2020, [début] 2021, je vais savoir si ça va pouvoir se concrétiser.

Avec les informations de Raphaële Frigon